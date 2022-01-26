聯發科(2454)今(26)日發表迅鯤Kompanio1380晶片，瞄準頂級Chromebook市場，聯發科迅鯤系列平台已廣為客戶採用，首發搭載1380平台的宏碁(2353)Chromebook Spin 513已問世，其他的新產品近期也將陸續於市場亮相。

聯發科智慧多媒體事業部總經理曾寶慶表示，迅鯤1380延續聯發科在Arm架構Chromebook晶片全球第一的傳承，其高性能及長效續航力讓Chromebook使用體驗更上一層樓。迅鯤1380在高能效的6奈米晶片中整合卓越的運算性能、頂級多媒體和AI性能、流暢的雲端遊戲性能，為用戶提供最佳體驗。

Google Chrome OS副總裁John Solomon表示，消費者對 Chromebook期望越來越高，希望能在性能、重量、能效之間達到完美平衡。迅鯤1380讓使用者在家裡或路上、工作或休閒都能享有最棒的體驗，在首次搭載此晶片推出的宏碁Chromebook Spin 513上可以看到上述多功能的體現。

聯發科迅鯤1380具有強勁運算能力，其選用8核心CPU，其中包含4個時脈高達3GHz的高性能Arm Cortex-A78核心，有效提升反應速度，增進使用者體驗。其5核心Arm Mali-G57 GPU支持快速、生動的視覺呈現，並提供4頻道2133MHz LPDDR4X的充足頻寬，是遊戲硬體最佳後盾。迅鯤1380搭載獨家技術APU 3.0，包括多核心AI處理器，專門處理AI相機及AI語音等任務，同時優化續航力。另外，迅鯤1380也支援4K60 HDR顯示、硬體級AV1解碼功能、語音助理支援，還有超快連網能力，支援時下最高的Wi-Fi 6/6E、藍牙5連網規格。