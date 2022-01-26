晶心科(6533)今(26)日宣布，於2021年度採用晶心處理器的系統晶片出貨量超過30億顆、成長超過五成，較2020年出貨量之20億顆成長逾50%，總累計出貨量則超過100億顆。晶心近來RISC-V客戶的SoC將被廣泛運用於傳統及新興領域，例如5G、人工智慧/機器學習加速器、藍牙及Wi-Fi裝置、雲端運算、資料中心、電玩遊戲、全球定位系統、物聯網、高階微控制器(MCU)、感測器融合(sensor fusion) 、觸控及顯示驅動控制器、儲存裝置、語音辨識、無線通訊、車用電子等。精簡、模組化、可擴充的晶心RISC-V處理器將引領客戶晶片下一波快速的成長。

晶心科去年12月與全年業績分別為1.37億元及8.19億元，創下單月及全年歷史新高紀錄，業績較前年度成長超過40%。晶心的持續成長及基於RISC-V更大的潛力也成功獲取專業投資機構的青睞，於2021年9月，順利在盧森堡發行海外存託憑證(GDR)募資，取得中長期營運資金，以擴大投資研發，強化在現有RISC-V產品上的領先地位，加速高階產品線之布局，擴大台灣美加等地之研發中心招聘菁英人才，全力投入RISC-V新世代產品開發。

晶心科董事長暨執行長林志明表示，晶心以多年累積的關鍵技術，發展高效能、低功耗、好品質的處理器及其相關軟硬體，廣泛獲得包括聯發科(2454)、瑞薩電子、SK電訊、偉詮(2436)、聯詠(3034)、群聯(8299)、EdgeQ以及泰凌微等來自全球IC設計團隊的肯定，取得客戶、生態系夥伴以及終端消費者的肯定。採用晶心處理器的晶片年出貨量，從2017年的5.9億顆，以平均每年成長50%的驚人速度發展，只用短短五年的時間，就到達2021年30億顆的成績，只是，目前基於晶心RISC-V處理器的SoC出貨量，僅占其中的1%，剩餘的99%為晶心自有V3架構之授權合約多年累積發酵而來。

林志明進一步說，CPU授權到SoC的量產需要時間醞釀，結合這3、4年晶心RISC-V授權合約的快速成長，可預見採用晶心架構的SoC出貨量仍是處於方興未艾的階段，相信今後累積出貨量的數字，將保持這種穩健的節奏快速成長，並持續讓權利金在總營收中佔重要的比例。

總經理暨技術長蘇泓萌博士表示，今年我們將會正式步入車用領域。供應車用產品的研發流程需通過車規等級認證，所以晶心在2020年底就已經布局取得ISO-26262 流程ASIL-D級的資格，並將於農曆年後發表第一款車用處理器。除熱門的車用電子，晶心陸續推出之RISC-V系列高階處理器核心，具有強大的算力，可運用於最近流行的元宇宙，以及相關的人工智慧(AI)、擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)、電腦視覺、加密和多媒體等應用領域。晶心將延續傳統，在設計上兼顧靈活性及高效能、低功耗的特性，結合軟體開發環境、函式庫、AI編譯器及開放性安全框架等多項支援，提供完整多元的產品線，並在特定領域以客製化協助客戶打造最具競爭力的解決方案。