「大排長榮」的景象再現，不過這次苦主輪到日本，今（27）日中午一輛印有「長榮」（EVERGREEN）字樣的綠色貨櫃車在大阪阪神高速公路上翻覆，貨櫃車正好橫躺在2線道公路中間，完全擋住後面車輛通行，導致後方來車大排長龍。

綜合日本《朝日新聞》、《每日新聞》報導，大板當地時間今日中午11時50分左右，一輛印有「長榮」字樣的大型貨櫃車在阪神高速1號環狀線上翻覆。

一輛印有「長榮」（EVERGREEN）字樣的綠色貨櫃車在大阪阪神高速公路上翻覆。

大阪府警察指出，事故沒有造成人員傷亡，不過貨櫃車長長的車身正好擋住高速公路向東的2線車道，導致後續通行受阻。

一輛印有「長榮」（EVERGREEN）字樣的綠色貨櫃車在大阪阪神高速公路上翻覆，堵住雙線車道。

報導指出，事故地點正好位在環狀線及池田線交匯的中之島路口附近，車流量多、交通繁忙。

根據現場畫面，貨櫃車翻覆後，後方車輛大排長龍、動彈不得，令人想起去（2021）年3月長榮貨輪「長賜號」卡蘇伊士運河後，引發的「大排長榮」效應。

大阪府消防廳及公路警察正在調查事故原因。