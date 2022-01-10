各產品線齊助攻，聯發科(2454)去年全年營收4934.15億元、年增加53.16%，寫歷史新高，符合先前市場、以及法人圈的預期，去年第四季營收亦為歷史次高。

聯發科去年12月營收為462.02億元、月增加2.58%、年增加42.47%，為歷史單月第三高；累計2021年第四季營收為1286.52億元、季減少1.87%、年成長33.5%、為歷史次高，也達陣財測營收的中高標；累計2021年營收為4934.15億元、年增加53.16%，改寫歷史新高。

聯發科2021年第四季財測預估，以美元對台幣匯率1比28計算，單季營收約1206~1311億元，季減少0~8%、年增加25~36%，毛利率46~49%，含員工分紅的營業費用率則約23~27%。

聯發科2021年在5G商機發酵下，各產品線均有明顯成長，營運持續衝高。展望2022年，由於旗艦5G SoC(系統單晶片)在去年第四季已經開始拉貨，終端產品可以在本季上市，該波旗艦晶片天璣9000拉貨潮預計將扮演聯發科上半年重要動能之一，進入下半年，聯發科也預計會有支援毫米波的旗艦產品延續動能。

除5G SoC外，聯發科在PMIC(電源管理IC)、WIFI、物聯網等產品也都延續成長動能，2022年營運持續看旺，副董事長暨執行長蔡力行也表示，看好聯發科未來5年成長動能，營收將可以看到200億美元。