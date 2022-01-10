台積電扮演救世主，台股指數奮力站回18200點！無畏上周五美國費城半導體及Nasdaq指數重挫收低及台灣本土疫情擴散陰霾，將於本周與大立光(3008)同一天舉行法說會的台積電(2330)在今天展現「一夫當關、空頭快閃」的氣勢，雖然台股指數跳空開低，指數一度下探18043.97點，股王矽力-KY(6415)也重挫，4000元關卡一度告急，不過，台股連續數日急跌後，護盤神手再現股市，台積電率先由黑翻紅，帶動半導體個股：智原(3035)、晶豪科(3006)、世芯-KY(3661)、創惟(6104)、強茂(2481)及譜瑞-KY(4966)止跌反彈，台積電設備廠迅得(6438)、辛耘(3583)及家登(3680)也跟著紅起來，台積電穩住多頭信心。

原本觀望的資金也開始點火中小型股，熱映(3373)、亞諾法(4133)、康那香(9919)、毛寶(1732)、恒大(1325)、逸達(6576)、業旺(1475)、宅配通(2642)、嘉里大榮(2608)、綠電(8440)、弘帆(8433)等亮燈漲停作收，在台積電登高領軍下，台股指數站回18200點，終場加權股價指數為18239.38點，上漲69.62點，成交量約2709.88億元；OTC指數為227.64點，上漲1.03點，成交量745.8億元。

今天盤中上市各類股以百貨類股表現最佳，上漲1.47%，其次是光電類股及玻璃類股，分別上漲1.27%及1.05%，表現較差者為運輸類股、電子零組件類股及其他電子類股，其中運輸類股下跌2.33%，電子零組件類股下跌1.19%，其他電子類股下跌1.12%；上櫃部分，表現最佳為航運類股，上漲1.18%，表現最差為文創類股、下跌1.87%。

就技術面來看，今天台股雖然因上周五美國費城半導體及Nasdaq指數重挫、台灣本土疫情擴散以低盤開出，但逢低買盤搶進，台積電開低走高，帶領台股指數由黑翻紅，終場上漲69.62點，以18239.38點作收；台股指數在上周三盤中創歷史新高18619點後，連日呈現漲多回檔走勢，雖然短線雖然轉弱，但目前各期均線仍為多頭排列，下檔有月線及18000點整數關卡的雙重支撐，加上外資已連續3周買超台股，台股後市不看淡。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，由於美國聯準會最新公布的會議紀錄顯示更鷹派立場，升息時間點可能提前，美股波動幅度加大，其中科技股跌幅更為明顯，造成台股及電子權值股周一多走低，預期因貨幣緊縮造成的資金流動將使股市震盪機率增加，不過大盤站上萬八，來自紮實的基本面推動，而且因獲利成長使本益比落至五年區間下緣，加上外資連兩年賣超近兆元，沒有灌水泡沫問題，若非基本面的因素造成的拉回，例如疫情或升息等消息短期干擾，建議站在買方。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，雖然Omicron變種疫情威脅仍在，但疫苗施打，加上治療藥物上市後，經濟逐步解封，國際商務及旅遊逐步解禁勢在必行，全球經濟2022年將呈現溫和成長態勢，因此，Fed近日公布2021年12月聯邦公開市場委員會(FOMC)紀要偏鷹派，表示升息可能提早到3月開始，較先前市場預期提早，而根據過往經驗，QE結束到FED升息之前，股市下跌機率大，不過，由於台股傳統作夢行情及資金行情延續，對第一季不必悲觀，個股表現優於大盤表現，選股優於選市，長線保護短線。

在類股操作上，沈建宏表示，基於2022年成長非全面性的架構下，選股首重具新產品、新技術及經濟重啟利基者，建議朝四大方向布局：一、雖2022年中，半導體庫存可能面臨調整，加上市場普遍預期2023年半導體新投資將投產，但在新技術、新規格、新應用推展下，預估庫存調整不會太激烈，仍看好半導體相關供應鏈；二、高速傳輸、HPC、元宇宙、低軌道衛星、第三代半導體等新應用題材受惠股；三、傳產看好經濟解封題材，包括零售服務、航空、與航太供應鏈等。四、預期第二季至第三季修正可能性大增下，高股息概念股仍有可為。