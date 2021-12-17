進入2022年，十二生肖的運勢又會發生很大的變化，不同的屬相在2022年所遭遇的情況是有所不同的。運勢命理網站靈匣網指出，生肖龍、虎、蛇、羊的人在2022年會出現婚姻危機，並建議應該彼此要加強溝通和交流。

生肖龍：要懂得做出改變

進入2022年，屬龍人的感情會出現比較多的問題，尤其對於屬龍的男性，在2022年面臨的誘惑非常多。再加上與伴侶之間感情不是很和諧，常常會出現一些爭吵和矛盾，那麼在這種情況下，很有可能會把目標和精力轉移到別的異性身上，從而做出背叛家庭和感情的事情。屬龍人在2022年的婚姻狀態十分不穩定，而這一切都掌握在他們自己的手中，如果不願做出改變的話，那麼婚姻將會出現裂痕，也會造成離婚的局面。

生肖虎：控制好自己的脾氣

進入2022年，屬虎人的感情運勢也非常不樂觀，由於本命年的緣故，諸事不順，各方面的發展都會遇到一些問題。再加上本身性格就比較急躁，做事沒有耐心，在面對家庭矛盾的時候，不懂得讓步和妥協，常常會將一些比較小的問題不斷激化；尤其在感情當中，已婚人士與伴侶之間可以說是針鋒相對，矛盾頻發，一點小事就會吵個不停。屬虎人在2022年一定要控制好自己的脾氣，也要用心地去經營感情方面的問題。

生肖蛇：把心思放在家人身上

屬蛇人在2022年的婚姻狀態也非常不樂觀，在平時生活當中面臨的誘惑比較多，身邊會出現一些比較優秀的追求者和愛慕者。對於那些立場不夠堅定的人來說，這是非常大的考驗，如果把握不好的話，很有可能會一時沖動而做出背叛感情和家庭的事情，也會讓自己的婚姻走向終點，畫上句號。屬蛇人在2022年要自尊自愛，也要與其他異性保持一定的距離，平時把更多精力和心思用在自己的家人身上。

生肖羊：加強溝通和交流

進入2022年，屬羊人的婚姻狀態也非常不樂觀，已婚人士雖然沒有太多的矛盾，但是兩個人的關系很淡漠，平時各忙各的，缺乏溝通和互動，完全感受不到家庭的溫暖與幸福。在這種情況下，兩個人都會產生分開的念頭，婚姻破裂的概率是非常高的。如果不想出現這種情況的話，屬羊人就要努力地去改變兩個人的相處模式，也要加強彼此間的溝通和交流，這樣才有可能化解婚姻危機。