總統府發言人Kolas Yotaka指出，2022年賀年卡以生肖為主題，主色為亮黃色搭配黑色，卡片裁切呈現傳統神祇虎爺肩掛的「虎紋披風」意象，「2022」數字構成的虎紋，則表達「前進」之意，搭配「虎虎生風格，自信向前行」文案，與英文新年快樂 「Happy New Year 2022」，除祝賀新歲外，也象徵我們國家的自信以及對未來的期許。

Kolas Yotaka 指出，賀年卡致賀對象包括外國元首、副元首、政要、國際友人暨駐台使節，以及地方政府機關首長、海外僑領、民意代表、學術、藝文、企業界等各行業具代表性人士等。

電子賀卡則以紙本賀年卡元素為基礎，製作成「Mp4」格式的動畫影片，從傳統年節「虎」年的慶典，到跳入家庭和樂的「貓」，再進入全世界，以多元的字體、語言、老虎、貓科類動物等許多風格呈現，視覺上也能跳脫大眾對於傳統生肖賀年的印象，如同台灣的多元文化，帶出「虎虎生風格」的概念。期許能夠像老虎般的勇猛，又保有貓科動物的柔軟身段，面對瞬息萬變的環境，保持變化的彈性，一起勇敢地面對全新的ㄧ年。