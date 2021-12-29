國內疫情趨緩，餐飲內用鬆綁後，外食餐飲市場消費動能回溫，台灣在地餐飲事業米塔集團旗下擁有15大品牌，跨足義式料理、屋台料理、日式鍋物、日式料理、休閒茶館、咖啡餐館、手感烘焙、黑糖飲品等，在國內超過100間直營門市，持續朝著多品牌經營與創新的目標發展。2021年米塔集團旗下「米塔炙燒牛排專門店」跨越疫情再展店。繼台中中友、高雄義享後開啟全國第三家、高雄第二家門市。為服務高高屏的民眾，進駐高雄大遠百12F，是米塔集團從大河屋後開設於高雄大遠百的第二家店，於十二月二十九日盛大開幕好評並舉辦公益餐會，邀請高雄市調色板協會服務對象享用美味餐點，愛的守護、食在幸福！

高雄大遠百店長黃友誠經理表示，疫後百貨恢復成長動能、透過電影強片上映、餐飲改裝及新櫃進駐等生力軍匯集，重新吸引消費者回到百貨消費，餐飲是一大重點，讓百貨人潮快速回流、更帶動營收成長。歷經近二年的疫情，讓民眾徹底改變生活動形態，連消費習慣也大受影響，越來越多消費者到百貨以用餐為主要目的，把逛商場作為次要目的，點出了餐飲對於百貨商場帶來的「停留經濟」影響力。此次米塔炙燒牛排專門店更大舉進駐高雄大遠百12樓，除了全新打造舒適明亮的用餐環境也準備了精緻美味餐點，更有針對喜歡雙重口味的饕客推出雙拼系列，同時，針對家庭客推出兒童排餐等多種豐富選擇，為滿足饕客的味蕾，歡迎民眾來嚐鮮。

米塔集團行銷部經理Sam表示，2014年開始與各個公益社福單位合作，七年來愛不停息地做公益總捐助價值超過千萬。2021年米塔集團旗下米塔炙燒牛排專門店跨越疫情再展店，持續做公益，與高雄大遠百合辦「愛的守護、食在幸福」公益餐會，米塔集團為善盡企業社會責任、用愛回饋社會，將溫暖散佈到更多需要的地方，特別邀請高雄市調色板協會的服務對象享用美味餐點，服務對象的自身功能也許不盡完全，但我們可以在他們人生路上相隨，用美食鼓勵增加信心、生活的動力，「米塔炙燒牛排專門店」嚴選新鮮食材，只有新鮮才經的起簡單的炙燒烹調呈現最自然的美味。堅持提供「安心、安全、美味」的料理來守護人們，在人生道路上付出愛與溫暖，讓來米塔用餐的每個人都享有幸福，身心健康就有力量、勇敢、自信走出自己想要的路，逐夢踏實、世界更美好！