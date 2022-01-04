樂天國際銀行4日推出，「分期型信貸」首期利息一律5元的限時優惠專案！樂天國際銀行指出，此波信貸不分金額大小，首期利息只收新台幣5元，開辦費也由原價新台幣6000元減至1000元、貸款年利率1.68％起，只要在2022年2月28日前撥款完成，即符合活動資格，就可以享有首期利息5元的優惠

樂天國際銀行表示，即首期利息減免必須在正常繳款3期後，才會在指定時間內回饋至客戶扣款帳戶，陪伴客戶過個好年。

樂天國際銀行表示，為體恤客戶辛苦的度過了疫情肆虐的一年，特別推出此優惠專案。除了首期利息新台幣5元的限時優惠之外，2022年1月31日前成功撥貸樂天貸感謝祭產品，還可以參加任天堂 Switch OLED款式遊戲機的抽獎活動，讓客戶可以搶先在農曆年前讓資金入袋並享受雙重優惠，輕鬆過個好年。

樂天國際銀行指出，因了解到客戶對於產品服務的便利性及個人的隱私一樣注重，持續提供安心、安全、便利的純線上金融服務是樂天國際銀行不變的承諾。客戶24小時皆可線上申辦樂天國際銀行信用貸款，最快一分鐘快速評估，貸款核准後隔天即可撥付款項。持續實現零接觸、零打擾、享安心的產品服務宗旨。