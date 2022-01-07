因應疫情升溫，交通部長王國材今(7)日前往桃園國際機場視察春節疏運服務能量，並關心防疫採檢情形以及感謝機場工作同仁的承擔與付出，國門才得以阻絕病毒於境外。他也指示機場公司全力配合中央疫情指揮中心進行匡列篩檢、疫苗施打及提升防護等各項疫情管控措施，全力防堵疫情，讓國人安心、員工放心。

交通部王國材部長下午抵達桃園機場第二航廈後，由機場公司董事長林國顯陪同，聽取總經理但昭璧簡報機場採檢作業、疫苗施打情形及春節疏運能量等防疫措施。但昭璧表示，桃機公司在中央流行疫情指揮中心的指示下，於1月4日設置前進指揮所，啟動全面清潔消毒，更對防疫車隊、信實清潔、良福保全及桃機人員進行PCR採檢及擴大篩檢，精確掌握機場人員健康狀況。同時，也持續加強機場人流管制，強化防疫車隊與第一線人員防護裝備，落實員工交通車管理，以更精準、更嚴謹的態度強化各項防疫細節。

有關疫苗施打情形，桃園機場第一線人員疫苗施打率，第一劑達98.3％，第二劑也達95.3％，第三劑施打情形會隨著滿五個月期限後快速提升，增加工作人員防疫力。另外，今明兩天是春節前輸運的次高峰時段，機場公司已成立應變小組，預先備妥1011輛防疫車輛因應，駕駛均完成篩檢後才得以出車載客。

林國顯董事長感謝行政院及衛福部在防疫清消的支持與指導，以及桃園市政府全力投入與協助，中央地方同心防疫，守住每個環節阻止傳播鏈，未來清消作業及動線分流必須做到徹底落實，桃機公司也在交通部督導下，繼續協同所有在機場的政府機關與企業夥伴，全力配合做好防疫工作，在第一線保護國人及社區。

為掌握桃園機場在這波疫情面臨的挑戰及強化防疫管理具體作為，王國材部長在聽取簡報後前往機場醫療中心了解採檢作業，並到P3停車場視察防疫車隊擴大篩檢情形。王國材指出，從2020年初疫情爆發至今已兩年，桃園機場內負責清消的清潔同仁、接送入境旅客的防疫車隊駕駛、人員安全維護的保全等第一線同仁，在疫情持續嚴峻下，仍堅守著工作崗位，是防疫的無名英雄，他要感謝機場每一位工作同仁的承擔與付出。

面對變種病毒境外威脅日增，機場公司強調將繼續協同所有在機場的政府機關團隊跟公私合作夥伴，在疫情指揮中心指導下，全力配合做好防疫工作。