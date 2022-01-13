芬格國際股份有限公司代理發行的西方繪本風放置策略手機遊戲《聖樹喚歌》自開放事前預約活動以來，人數已突破 50 萬，解鎖預約里程碑豪華福利！官方今（13）日宣佈遊戲將於1月22日正式上線，並同步釋出代言人「安心亞」廣告拍攝幕後花絮，安心亞穿著性感黑禮服大秀身材與演技，還在花絮中曝光「心動男生」標準，讓玩家先睹為快。

慶祝事前預約達成 50 萬 解鎖豐厚獎勵

為感謝所有支持《聖樹喚歌》的玩家，官方已解鎖此次50萬預約里程碑的突破好禮，包含「鑽石*288」、「金幣*25000」、「英雄經驗*25000」、「普通招募券*10」、「史詩裝備箱*1」，助力所有冒險家開啟在尤格拉修大陸的冒險旅途。目前事前預約活動仍持續進行中，凡是參與事前預約及雙平台預約的玩家，在遊戲上市後，都可領取豐厚獎勵，更能參加幸運抽獎活動。

預約50萬人突破達成

曝光代言人「安心亞」宣傳影片花絮

官方今日曝光《聖樹幻歌》影片花絮，代言人「安心亞」在廣告宣傳影片中，扮演了一位貴族和女戰士，她身掛半透明黑紗披肩，穿著一身黑色性感連衣裙，於深夜現身酒吧，在藍色與紅色的光線交錯下，使得酒吧顯得神秘又迷幻。而影片中還有看到占卜畫面，酒館占卜與《聖樹幻歌》將有什麼神秘的聯繫，待玩家親自解密。

花絮中，安心亞展現國民女神的親和力，和外籍演員互動頻繁，還自曝曾幻想生活中能有一位亞瑟王，總能在最危險的時候出現。同時自己也會占卜塔羅牌，服裝師甚至會根據塔羅牌來決定自己出席晚會的服裝顏色。

代言人「安心亞」宣傳影片花絮

反套路輕鬆放置手遊 不一樣的歐皇抽卡體驗

《聖樹喚歌》採用放置玩法，單手也能爽快戰鬥，隨玩隨停！冒險家們只需利用閒暇時間，即可體驗升級、養成樂趣，超佛系的放置玩法，讓你輕鬆躺贏。反套路式的福利活動，首日登入還可免費獲得220連抽！超高金卡爆率，十連抽輕鬆出三金，讓玩家體驗到「變身歐皇」的無敵快感！

放置躺平 抽卡不停

預約獎勵即將突破 快邀請好友共同參與

《聖樹喚歌》事前預約活動與雙平台預註冊火熱進行中，史詩英雄「亞瑟王」和其他豪華虛寶好禮即將在下一層解鎖！玩家只要分享活動，就有機會免費獲得iPhone13 Pro、Nintendo Switch 續航版、PS5、MyCard 點數卡等超值獎勵，冒險家趕緊號召朋友們一起參加事前預約活動！

此外，官方粉絲團將不定時舉辦豐富活動，請冒險家們記得追蹤官方粉絲團，得知更多第一手資訊！1月22日《聖樹喚歌》期待與你的相見！