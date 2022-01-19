台南趣淘漫旅飯店春節時舉辦應景市集及趣味活動。（台南趣淘漫旅提供／劉秀芬台南傳真）

新冠肺炎疫情升溫，台南市部分風景遊樂區旅館春節訂房受影響，台南市走馬瀨休閒農場旅館約有1成退訂，但陸續有人訂房；烏山頭水庫旁的湖境渡假會館則有2成客人退訂。走馬瀨休閒農場表示，為了吸引遊客，新春活動還是照辦，位於尖山埤的江南渡假村，新春活動還擴大舉辦。

去年受疫情影響，休閒農場暫停開放營業，台南市走馬瀨農場營收大減5成，雖然去年11月起訂房陸續回溫，農曆春節訂房達9成，因疫情再起，還是有1成北部、中部客人退訂或延期。

台南市農會總幹事吳嘉仁表示，疫情紓困補助杯水車薪，企業要自力救濟，因此今年農場首次推出泰迪熊主題展，以全新的展覽吸引舊客回流。此外，農場推出新特色產品，牧草麵推出升級版「牧草海苔麵」，搶伴手禮市場。

江南渡假村表示，去年受疫情影響業績衰退3成，不過年底客人回流，春節訂房幾乎全滿，最近退訂客人不到1成，每年都編列經費舉辦的新春活動，今年還擴大舉辦，希望能讓客人熱鬧過新年。

位於曾文水庫風景區內的台南趣淘漫旅飯店，原本春節訂房11月底就全滿，近日受疫情升溫影響，也有1成的退訂與延期。台南趣淘漫旅總經理郭軒作表示，陸續有客人詢問、訂房，若疫情不要惡化，有信心會客滿；過年期間飯店也請魔術師現場表演，推出互動遊戲，還租了新的旋轉障礙遊戲器材。

烏山頭水庫園區內的湖境渡假會館，近來春節訂房也少了2成，但陸續有1成新客訂房。飯店總經理許幸娟表示，每年新春期間烏山頭水庫的特別活動也可以吸引遊客入住，加上烏山頭水庫離交流道只要2分鐘車程，附近又有落羽松、西拉雅國家公園官田遊客中心等景點，對訂房狀況有信心。