據「網信中國」微信25日公眾號指出，為營造文明健康、喜慶祥和的春節網上輿論氛圍，大陸中央網信辦決定即日起開展為期1個月「清朗‧2022年春節網路環境整治」專項行動。據了解此次行動從即日起至2月下旬，重點針對5方面，包含集中整治網路暴力、散播謠言，以及加大炫富拜金、封建迷信等問題治理力道與軟色情等。

據央視網報導，這次專案整治也將嚴防大陸「飯圈」亂象反彈。因此將及時清理借春節相關話題炒作娛樂明星低俗緋聞醜聞等資訊；嚴防違法失德明星藝人利用晚會、直播等轉移陣地複出，並將加強針對春節期間的娛樂明星網上資訊呈現規範管理，防止過度佔用公共平台資源，更會重點關注明星、經紀公司、粉絲後援會、娛樂類帳號等集中查處挑唆粉絲謾駡、誘導應援打榜。

另外也將嚴打「網紅兒童」、「軟色情」等問題。包含春節期間嚴控「網紅兒童」牟利，不得利用未成年人發佈低俗不良短影音信息、禁止未成年人出鏡或以聲音、肢體方式變相出鏡；聚焦未成年人使用頻率較高的網路應用，整治未成年人的軟色情、邪典影音、自殺約死、祖安黑界、誘導「氪金」打賞等問題。