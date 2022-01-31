除夕夜是家族團圓圍爐的重大日子，但不少年輕人近年來返鄉意願不斷減低，其中最主要原因，在於不喜歡總有親戚喜歡挖隱私問到底，包括「結婚了嗎」、「薪水多少」等，而且不只台灣人會碰到，連外國人也有此困擾，對此就有外國網友分享自己的應對方法。

國外網站「Bustle」整理了國外網友應對親戚「窮追猛打」的五個方法：

反問：當被親戚問到不想回答的問題，對方卻又死命追問時，可以順著對方的話敷衍回答，接著反問「那你們呢，你們家兒女如何」，作勢關心藉此迴避，連帶也能讓對方感受到同樣心情。

裝忙：看見親戚將眼光放在自身時，可起身去幫忙掃除、端盤子，或是去跟其他人互動，離開現場。

轉移話題：適度轉移話題，讓自己解脫，掌握話語主題，但須注意話題選擇，以免開啟另一場爭論。

直接反擊：若真的無法應付，丟出直球說「不想回答」也不失為一種方法，雖然可能造成氣氛急凍，但也可明確表達自己感受，往後就不會被親戚繼續糾纏。

避不見面：許多年輕人現在都選擇自己安排行程出遊，之後再另找時間回去探望長輩。

隨著風氣改變，不少人現在也都會刻意選擇除夕、初一值班，不僅能賺到額外收入，也能躲過不熟親戚的奪命連環問，事後再找假日返鄉探親。