文化部所屬國立臺灣美術館邀請民眾一起喜迎虎年，將自1/23(日)起推出福虎生豐-迎新藝起來」春節系列活動，延續至2/12(六)元宵節前週六假日。活動首先以1/23的「迎新迎福氣揮毫活動」揭開序幕，此外還有以中華民國第37屆版印年畫「福虎生豐－虎年年畫特展」意象規劃了年節系列活動，包含版印年畫抽獎、福袋及紅包袋贈送、午後音樂會及親子活動等，邀請大小朋友年節期間到國美館看展覽、玩活動。

國美館春節系列活動以1/23「迎新迎福氣揮毫活動」打頭陣，由大明高中舞龍社及逢甲大學管樂團的表演開啟吉祥歡樂氣氛。活動將由國美館長梁永斐及13位各界貴賓現場揮毫，大疫之時，以書法翰墨祝福大家健康平安。國美館今年度更特別邀請李轂摩老師、於同生老師、林俊臣老師及黃國書立委書寫對聯，並將四位書法家的墨寶印製成春聯隨機贈送民眾，歡迎民眾到場索取。

國立臺灣美術館邀請民眾一起喜迎虎年，將自1/23(日)起推出福虎生豐-迎新藝起來」春節系列活動，延續至2/12(六)元宵節前週六假日。（圖／國立台灣美術館提供）

國立臺灣美術館邀請民眾一起喜迎虎年，將自1/23(日)起推出福虎生豐-迎新藝起來」春節系列活動，延續至2/12(六)元宵節前週六假日。（圖／國立台灣美術館提供）

民國74年開始舉辦的「中華民國版印年畫徵選活動」已進行37年，歷年徵選出的年畫作品不僅獲得臺灣與全球華人的喜愛與收藏，每年經駐外單位的推廣更是在全球各地展出並納入博物館系統典藏。國美館今年度運用「福虎生豐－虎年年畫特展」首獎作品元素印製紅包袋，於1/23(日)至1/30(日)贈送來館民眾，每人限領取一份(2入)，每日數量有限，送完為止。

除了版印年畫紅包袋外，國美館今年也準備了限量版印年畫，將透過「福虎生豐—虎年年畫特展版印年畫抽獎送」贈予民眾。活動將於1/28(五)、1/29(六)登場，每日09:00~11:00、13:00~15:00發放抽獎券、11:10、15:10進行抽獎。獎項包括中華民國第37屆版印年畫「福虎生豐－虎年年畫特展」中展出的委託創作作品：劉錫權《如虎添翼》及江賢二《金樽21》，以及6件首獎作品：金炫辰《福虎生豐》、江芷萱《福虎圓滿》、林淑芬《福虎生豐》、柯巧惠《春光春色源春意 虎將虎年揚虎威》、楊紋瑜《虎迎新》及呂妍慧《歡虎雷動》，作品精緻，民眾在參觀特展之外，也可試試手氣，將新年福氣帶回家。

國立臺灣美術館邀請民眾一起喜迎虎年，將自1/23(日)起推出福虎生豐-迎新藝起來」春節系列活動，延續至2/12(六)元宵節前週六假日。（圖／國立台灣美術館提供）

國立臺灣美術館邀請民眾一起喜迎虎年，將自1/23(日)起推出福虎生豐-迎新藝起來」春節系列活動，延續至2/12(六)元宵節前週六假日。（圖／國立台灣美術館提供）

國立臺灣美術館邀請民眾一起喜迎虎年，將自1/23(日)起推出福虎生豐-迎新藝起來」春節系列活動，延續至2/12(六)元宵節前週六假日。（圖／國立台灣美術館提供）

國美館除夕(1/31)、初一(2/1)休館，大年初二(2/2)開館日將推出「福虎生豐—新年走春趣」新春活動，上午到館參觀的民眾有機會獲得限量福袋及紅包袋，下午則可欣賞「happy虎- 歡添喜氣音樂會」，由〈台灣揚琴樂團〉以交響化型式編列高、中、低音等揚琴，帶來兼併傳承與創新的音樂饗宴。年節尾聲，將在2/12(六)推出「福虎生豐—藝起慶元宵」活動，民眾可報名參加彩繪燈籠，並觀賞〈搏逗兄弟〉與〈NTSO青年交響樂團〉結合戲劇與音樂的演出。年節期間更針對親子團體推出兩檔活動，分別是2/3(四)至2/6(日)每日辦理的《蠟染映春：多元文化中的節慶樣貌》春節親子活動及2/5(六)至2/13(日)週末辦理「Who怕虎？-說虎事迎虎年」繪本故事劇場，館內並有「未至之城-2021亞洲藝術雙年展」、「光 . 舞弄 . 影—2022 臺灣國際光影藝術節」及中華民國第37屆版印年畫「福虎生豐–虎年年畫特展」等多檔精彩展覽展出中，歡迎闔家到國美館走春。