春節腳步逼近，台中市政府警察局第四分局於三樓舉行新春揮毫贈限量虎年春聯活動，讓同仁感受濃濃的年味。（警方提供）

書法名家蔡篤釗到中市警四分局揮毫，如虎添翼贈祝福。（警方提供）

春節腳步逼近，台中市政府警察局第四分局於三樓舉行新春揮毫贈限量虎年春聯活動，為讓同仁感受濃濃年味，特邀請知名書法家蔡篤釗現場揮毫。蔡篤釗除預先準備60份好運春聯贈送外，亦接受客製揮墨贈字，與會員警紛紛將今年想得到的祝福寫在紙條上；活動氣氛熱鬧滾滾，求字者絡繹不絕，員警對於可以拿到屬於自己獨一無二的墨寶，欣喜不已。

警方指出，農曆春節貼春聯，象徵除舊布新，家戶換上春聯、貼上年畫，藉以敬神祈福，吉祥又討喜，相較於印刷春聯，現場揮毫多了一份人情味，更有意義。四分局能夠邀請書法名家蔡篤釗蒞臨揮毫實屬不易；活動開始前，蔡大師貼心講解春節過節的緣由，並開放有獎徵答，現場互動熱絡引發一波高潮。

警方表示，適逢「111年加強重要節日安全維護工作」期間，結合寫春聯順應時節的宣導活動，提早感受即將來臨的的年節氣氛，喜氣十足，期盼新的一年能「交通順暢迎新年、治安平穩過好年」。

第四分局強調，過年家家戶戶團圓的時刻，警察總是堅守崗位肩負維護治安、交通的重責大任，透過這次的揮毫贈墨寶活動除發揚傳統習俗外，在年節期間也藉此慰勉警察同仁，凝聚向心力，有了墨寶加持，希望新年一切平安順利。