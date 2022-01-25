嘉義市防疫優先，市府上緊發條防疫不鬆懈，持續於各大賣場、KTV、市場及火車站及公車轉運站宣導防疫工作，並檢視觀光客密集區域的消毒作業，確保民眾安全，安定民心。市長黃敏惠今(25)日在市務會議提出10項加強防疫措施，要求市府各單位在春節連假務必做好防疫工作，守護市民的健康與安全。

市長黃敏惠表示，市府團隊防範措施及宣導、醫療團隊的努力、施打率的提升及民眾共同遵守防疫規範，是打好防疫這一戰的重要關鍵；防疫不能鬆懈，我們要繼續落實拱手、不握手、勤洗手的三手策略，戴好口罩及做好實聯制；春節期間絕對不能鬆懈，市府團隊要加強防疫，以安民心；嘉義市擔負雲嘉南醫療量能，共同做好防疫工作，當醫護人員堅強的後盾，才能守護市民安全。

市長黃敏惠在市務會議做出10項加強防疫措施，包括：

1.取消新春寺廟發送紅包，禁止繞境、遊行、搶頭香、平安湯圓等活動。

2.餐飲場所嚴格落實實聯制，經輔導未改善者禁止內用。

3.市場、賣場、夜市等禁止試吃及邊走邊吃；宴席不得逐桌敬酒。

4.加強各營業場所、旅宿業者等之宣導，落實戴口罩、實聯制、環境清消。

5.加強學校、公園、風景區、藝文場館等環境清消。

6.醫院即日起禁止探病；特殊情況者應出具3日內採檢陰性證明。

7.住宿式長照機構即日起暫停探視，建議家屬以視訊代替探視；例外情形須遵照中央相關規範。

8.加強外籍移工健康管理、疫苗接種。

9.轉運中心、市區公車及公共自行車等加強清消及實聯制。

10.減少不必要移動、活動或聚會，避免出入人多擁擠的場所。

市長黃敏惠也提及，因為Omicron傳染力很強，民眾若有症狀可以先行購買家用快篩試劑自我篩檢，若檢驗陽性請立即通報衛生局防疫專線(05-2341150)協助轉介至本市指定社區採檢醫院公費採檢，另，有關春節期間醫院門診、急診、執行抗原快篩或PCR採檢的醫院與新冠肺炎疫苗或流感疫苗施打門診等資訊可至嘉義市政府衛生局網站或嘉義市政府網站首頁春節特刊查詢。