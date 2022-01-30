台中市警察局第四分局維持春節交通順暢。（民眾提供／盧金足台中傳真）

出門辦年貨、返鄉車潮暴增，台中市警察局第四分局轄內有國道南屯交流道、台74線匝道、環中路、五權西路等聯外道路；萬和宮、文昌公廟、好市多、IKEA及文心森林公園、望高寮、彩虹眷村等知名景點，年節均會吸引大量民眾前往，第四分局超前部署，利用空中廣播宣導，力求交通順暢。

警第四分局交通組組長陳敬中及黎明派出所所長林澤聰前往警察廣播電台台中分台宣導春節期間警察維護治安與交通順暢的具體作為。

陳敬中針對春節交通疏導表示，成立「交通事故處理快打」，以空拍機、路口監視器掌握車流，要求巡邏員警隨身攜帶粉筆測繪前置作業，加速處理車禍流程，使用大型重機協處，解決回堵等因應作為。

更重要的是宣導南屯交流道替代道路，從向上路或行駛台74線中彰快速道路接國道3號龍井交流道，以分散車流減少壅塞。

林澤聰呼籲，Omicron病毒肺炎本土疫情持續升溫，民眾配合中央流行疫情指揮中心指示，外出全程佩戴口罩、落實實聯制、量體溫、保持社交距離，保護自己健康，才能平安過個好年。