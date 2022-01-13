桃機爆發群聚感染，病毒攻入社區，桃園市今日新增13例，其中聯邦銀行一口氣增加11例確診個案，衛生局研判感染關鍵可能是員工年終聚餐導致交互感染，已針對交易紀錄、實聯制匡列3013人通知採檢。

疫情指揮中心今公布14例本土病例，其中10例為中壢區聯邦銀行健行分行行員、1名為行員家屬、2名為居服員乾妹妹家人，及1名北市聯醫仁愛院區護理師，桃機群聚相關確診人數累積達到59人，其中案17472居服員衍生出3條傳播鏈，累計其家人5例、乾妹妹家人同事7例，以及聯邦銀行14例。

桃園市長鄭文燦表示，銀行群聚源頭為居服員（案17472）4日到銀行開戶停留55分鐘，由行員（案17630）負責接待，9日居服員確診後，銀行所有行員立即自主健康管理每天監測，但該行員有症狀快篩安排採檢，首輪採撿發現有3行員確診之後擴大採撿，至今累計共14例。

桃園市衛生局王文彥分析，銀行行員多達13人確診，餐廳聚餐占很大因素，該餐廳也要停業消毒3天，他直言疫情傳播速度出乎意料之外，過去一個傳一個會一步步來，因此全面檢討擴大居隔對象，以往是有症狀發病前3天視為可傳染期，這次再擴大到5天。

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