第6條傳播鏈引爆！亞東護理師定序和桃機無關 未滿10歲兒也確診

亞東醫院護理師（案17967）基因定序結果出爐！中央流行疫情指揮中心證實，該案病毒序列與桃機、其他護理師均不同，可以排除和本土群聚的關聯性；意即亞東醫院護理師為近期國內第6條傳播鏈。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，案17967的基因序列和其他本土Omicron個案之病毒序列均不同，主要來自歐美，會根據全基因定序來釐清案情。

由於案17967並未接觸確診患者，目前感染源仍不明。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，目前已請亞東醫院提供該護理師發病期間內、院內收治的17位確診病患的資料，下午也會請專家和疾管中心到該院勘查，看看是否有其他線索。

目前了解該護理師工作的病房和收治確診者的病房為不同棟、不同樓層，地理位置沒有關連性，但是否有動線重疊或交叉感染，可能性待釐清，也不排除有社區足跡，都會繼續進行疫調來釐清。

羅一鈞表示，近期國內共有6條傳染鏈，分別為桃園機場相關、疾管署機場防疫人員、先前的防疫計程車司機（案17240）、北市聯醫仁愛院區護理師、北市聯醫中興院區護理師，以及亞東醫院護理師。

他指出，2間北市聯醫同仁確診，序列也是彼此獨立的，應該都是來自曾經照顧過的確診個案；疾管署機場防疫人員的序列比較像是南亞、東南亞的病毒株，完整定序結果預計明天出爐。至於另一起基隆計程車司機（案18020）目前還在定序中，也會和曾經載過的旅客做比較，預計明天會有結果。

亞東護理師傳播鏈延燒至家人，案18081為未滿10歲男童，1月18日出現發燒、咳嗽等症狀，同日採檢，今天確診，目前正在匡列相關接觸者。至於亞東醫院全院5000人普篩結果，羅一鈞表示，目前還在進行中，但初步未發現新增陽性的員工或是病患。