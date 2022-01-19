亞東醫院護理師5歲兒隔離「陰轉陽」侯友宜：持續尋找感染源 15:302022/01/19 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 亞東醫院護理師5歲兒確診 侯友宜：持續尋找感染源中。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央今公布亞東醫院護理師5歲兒子確診，新北市長侯友宜表示，本次新增案例是護理師家人陰轉陽，匡列隔離中，目前全力尋找感染源中，擴大篩檢對象目前都是陰性，若有陽性會跟大家報告。 新北市衛生局表示，個案沒有就學，由家人照顧，與母親的相關接觸者與足跡相同，將持續配合母親職場疫調釐清感染源。 本土＋10 亞東醫院護理師兒確診 桃園巿場攤販染疫 桃園可怕傳播鏈持續燒 鄭文燦：恐再增1千人隔離檢疫 #新冠肺炎 #台灣 #感染源 #亞東醫院護理師 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 八德大湳市場爆確診者 陳時中：和桃園現有群聚都無關 14:052022/01/19 生活 深圳1人本土確診 廣東宣布：國際包裹需兩次全面消毒 13:222022/01/19 兩岸 陳時中稱隔離衣難重複使用 賴香伶公布照片打臉 11:132022/01/19 政治 亞東醫院護理師5歲兒染疫 Ct值20 親子共遊足跡曝光 14:252022/01/19 生活 新加坡單日確診又破千 估春節前後達Omicron高峰 10:032022/01/19 國際 為隔離師生打氣 中壢高商送物資到檢疫所 04:102022/01/19 地方新聞 新竹再增1小學家長確診 小孩就讀班級「預防性停課1天」 08:102022/01/19 生活 權證星光大道－華航 運價持續創高 04:102022/01/19 證券．權證 「載你的防疫司機確診了」 他崩潰：才剛隔離完14天 12:512022/01/19 生活 第6條傳播鏈引爆！亞東護理師定序出爐 和桃機無關 14:152022/01/19 生活 雙鐵不禁飲食 高鐵維持自由座 04:102022/01/19 焦點要聞 生活熱門新聞 八德大湳市場爆確診者 陳時中：和桃園現有群聚都無關 - 生活 第三劑搶嘸莫德納！莊人祥勸改選BNT 台大醫曝副作用 - 生活 印度神童恐怖預言提前發生 台灣遭點名：持續注意4件事 - 生活 桃園再增28處足跡 去過大湳市場、大潤發、搭台鐵 - 生活 楊梅電子廠爆1確診 650名員工採檢結果出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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