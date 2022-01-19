中央今公布亞東醫院護理師5歲兒子確診，新北市長侯友宜表示，本次新增案例是護理師家人陰轉陽，匡列隔離中，目前全力尋找感染源中，擴大篩檢對象目前都是陰性，若有陽性會跟大家報告。

新北市衛生局表示，個案沒有就學，由家人照顧，與母親的相關接觸者與足跡相同，將持續配合母親職場疫調釐清感染源。