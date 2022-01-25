桃園市長鄭文燦。(蔡依珍攝)

桃園25日新增7例本土案例，市長鄭文燦說，其中3案4例仍待調查，包括幼兒園小姊妹、龍潭退休人員、礁溪飯店員工友人，他提到4人都是醫院採檢出來，姊妹生活單純足跡不多，要詳細調查感染源，幼兒園350名師生已完成採檢，另龍潭確診者有龍潭跟竹縣足跡，已同步通知竹縣。

鄭文燦說，遠雄自貿港區擴大採檢和11社區採檢站沒有新增個案，但桃園今新增的7例，有3例是居隔期間或期滿採檢確診，比較沒有社區風險，包括華盛頓幼兒園確診同學的媽媽（案18532），孩子住院入院陪同治療，入院前採檢陰性，居隔期間採檢確診，研判是陪病期間確診，Ct值18。

另居服員乾妹妹任職的宏致公司，同事案17535的同住媽媽（案18519）10日送檢疫所前採檢陰性，另還有一位宏致同事（案18520），2人都是隔離期滿確診陽性、CT值高，較無社區風險，該同一職場已有5人確診。

「比較關心的是3案4人！」鄭文燦說，案18530、18531是幼兒園6歲、3歲2位小姊妹，Ct值分別為17、25，是醫院採檢出來，幼兒園350位師生已完成採檢， 採檢結果會盡快跟大家報告，他強調姊妹家庭生活單純、足跡不多，要詳細調查感染源。

另案18514是龍潭58歲退休人員、Ct值16，也是醫院採檢出來，已匡列4人居隔，其足跡包括桃園龍潭跟新竹縣，已同步通知竹縣針對足跡擴大採檢。至於案18521是礁溪某飯店員工女性友人，該員工先產生症狀，隔2天桃園的友人也有症狀，以家用快篩陽性後去醫院PCR確診，初步匡列接觸者18人要居隔採檢，強調源頭不明還要疫調，但前後順序可由發病順序考量，重點是要匡列所有人，避免傳播鏈延燒。