京站台北店因有確診者足跡，30日18:00起全館閉店進行清潔消毒作業，年初一才恢復正常營業。（圖／Qsquare京站時尚廣場）
京站台北店因有確診者足跡，30日18:00起全館閉店進行清潔消毒作業，年初一才恢復正常營業。（圖／Qsquare京站時尚廣場）

百貨再有確診足跡，今（30日）京站時尚廣場台北店接獲衛生局通知，表示1月23日當天有確診足跡到過台北店，因此今日晚上6點後全館閉店進行清潔消毒作業。

對此，北市衛生局疾病管制科長張惠美表示，此為外縣市個案，還有其他相關足跡正在整理中。

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