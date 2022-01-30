京站台北店再有確診足跡 今晚6點起閉館清消 18:012022/01/30 中時 石欣蒨 、 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 京站台北店再有確診足跡，今晚6點起閉館清消。（京站提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 京站台北店因有確診者足跡，30日18:00起全館閉店進行清潔消毒作業，年初一才恢復正常營業。（圖／Qsquare京站時尚廣場） 百貨再有確診足跡，今（30日）京站時尚廣場台北店接獲衛生局通知，表示1月23日當天有確診足跡到過台北店，因此今日晚上6點後全館閉店進行清潔消毒作業。 對此，北市衛生局疾病管制科長張惠美表示，此為外縣市個案，還有其他相關足跡正在整理中。 屏東確診女童Ct值曝光 曾泡湯、遊墾丁 兩度光顧星巴克 桃園吃鍋阿嬤媳婦開自營美甲店 釀1＋4顧客染疫 #確診 #足跡 #6點 #停業 #京站 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園2確診者曾到新北 公布3處足跡包含大潤發、家樂福 14:302022/01/30 生活 本土＋14 桃園錢都、礁溪長榮繼續燒 各新增5例 13:492022/01/30 生活 嘉義市加強清消夜市、百貨及廟宇等周邊環境 嘉義縣夜市宣導防疫 16:302022/01/30 生活 礁溪長榮群聚燒到高巿幼兒園 陳時中認：社區風險在高雄 14:202022/01/30 生活 桃園增8處足跡 八德家樂福、大潤發、大湳巿場全中 11:222022/01/30 生活 Ct值16！確診女自主管理期逛3百貨有19處足跡 北市曝不開罰原因 17:002022/01/30 生活 賴清德視訊 裴洛西力挺台灣參與WHO 04:102022/01/30 焦點要聞 8萬劑BNT乏人問津 北市府年後鼓勵預約 04:102022/01/30 焦點要聞 桃園＋8 最新9處足跡曝光 包含加油站、早餐店、連鎖藥局 15:082022/01/30 生活 蔡英文春節談話 呼籲面對疫情沉著因應 戒慎而不恐慌 18:072022/01/30 政治 北京再增20例確診 15天內累計病例已破百 17:332022/01/30 兩岸 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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