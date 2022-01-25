宜蘭礁溪某飯店群聚感染事件累計5人確診，宜蘭追查感染源頭指向25日確診的桃園女（案18521），桃園市長鄭文燦對此表示，員工發病2日後桃園個案才有症狀，雖然感染源還要經過疫調，但可從發病順序去考量，「不過它就是一個傳播鏈，重點是要把所有人都匡列出來！」

宜蘭縣衛生局追查礁溪酒店感染源，確診者之一案18495的CT值最高，可能是宜蘭縣的感染源頭，而該案曾與桃園同學（案18521）一起上課、逛街，該同學25日也確診，但尚無法斷定宜蘭的群聚案的感染源是案18521。

鄭文燦說，案18521是20餘歲女性，因曾接觸礁溪某飯店員工的友人，餐敘後員工先產生症狀，她隔2天也有症狀，24日以家用快篩試劑測出陽性，到醫院採檢確診，CT值22.4，初步匡列第一輪接觸者18人要居隔採檢。

鄭文燦說，感染源還要經過疫調，因為它的源頭尚不明確，至於說前後順序，可以由發病順序來考量，不過它就是一個傳播鏈，重點是要把所有人都匡列出來。