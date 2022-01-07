疫情衝擊各行各業讓民眾消費轉趨保守，公益團體連續二年處於募款嚴冬。HAPPY GO今年一開工就公布好消息，結算2021年全年度卡友的愛心捐點，不僅再度突破3600萬點大關、連續二年寫下新猷，更是繼2020年的歷史新高紀錄後，再次刷新公益捐點平台創立以來的紀錄，顯示儘管疫情嚴峻仍不減卡友捐點傳愛的熱情。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，去年5月台灣面對新冠疫情最嚴峻的挑戰，仰賴募款的公益團體首當其衝，不僅弱勢家庭經濟來源中斷，倉促停課讓許多身心障礙孩童的學習中輟。一向與公益團體有長久深厚夥伴關係的HAPPY GO，在6月就立即展開一連串的公益合作專案，陸續與多家公益團體合作向卡友勸募，期間更發起「Stay together陪你疫起走」公益活動，邀請多家公益團體的兒童藝術家創作，傳達對第一線醫療人員的真摯感謝，並藉此行動向社會傳達正能量，引起廣大卡友的回響。

除了捐點以外，HAPPY GO App也讓功能再升級，增加綁定App捐贈雲端發票的管道，讓卡友不僅可以捐點、捐款還能捐發票，以不同的方式向公益團體挹注愛心。

回顧去年的捐點表現，在一連串公益合作專案的帶動下，前十個月的捐點數已較前一年成長約6～7成，而年底隨著消費的回流與點數即期的催化，卡友愛心更是大爆發，才會在前一年的歷史記錄下，再創新猷，這項紀錄意義非凡，除了代表公益團體感謝卡友的慷慨與熱情，也感謝卡友以最具體的行動肯定HAPPY GO在公益平台的經營和用心耕耘。

HAPPY GO推廣公益不間斷，即日起攜手喜憨兒基金會，號召卡友一起支持「喜憨兒照顧服務計畫」，憨兒在35歲就面臨生理機能急速衰退，伴隨著慢性病纏身、免疫力下降、行動遲緩，同時年老父母也無力給予他們良好的照顧。HAPPY GO鼓勵卡友關注老憨兒的安置問題以及面臨雙重老化的憨兒家庭，1/12前可透過HAPPY GO App觀看影片了解憨兒安心照護計畫並捐贈10點，就能參加抽獎，有機會將聯名商品麻吉貓U型枕帶回家。

HAPPY GO與包括麥當勞叔叔之家慈善基金會、瑞信兒童醫療基金會、喜憨兒基金會、唐氏症基金會、伊甸基金會、台灣世界展望會、家扶基金會、兒童福利聯盟文教基金會與中華社會福利聯合勸募協會等九大公益團體合作，成立「陪你一起走」愛心捐點公益平台已十餘載。

農曆新年即將到來，HAPPY GO鼓勵卡友趁此歲末之際，可透過HAPPY GO App和官網等方式捐點、捐款、捐發票，讓弱勢孩童也能溫暖過好年。