國家住都中心近日正式啟動旅館轉社宅辦法，鼓勵面臨疫情衝擊、經營困難的旅館，可以轉型為社會住宅包租代管。外界也質疑，內政部函釋旅館轉社會住宅是B4類出租住宅，可以合法經營，但是現在普遍的日租套房卻屬於非法，恐有雙重標準的問題。

營建署指出，依據發展觀光條例第2條第8款，旅館業的經營是允許以長租方式出租予住宿者，與出租住宅使用特性一致，而旅館業建築物類組係屬B4類組，係供不特定人住宿休息之場所，每年均須辦理公安及消安檢查檢修申報，就公安的使用強度觀點而言，是把允許高強度使用的空間轉成作為較低強度的使用，持有旅館登記證的業者，轉型社宅長租給住宿者，並未違背建築技術規則使用類組定義及維護公安法意。

營建署也表示，以原本住宅屬性的空間轉型成為日租套房，是把本來只允許較低強度使用的空間轉成較高強度使用，情況正好相反，對公安維護是有疑慮的，所以與強調居住品質之旅館轉型社會住宅，不應該相提並論。

行政院於2021年12月16日核定「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」已納入建築防火避難及消防安全設備安全審查機制，國家住都中心已於1月10日受理業者提案申請，住都中心每月將召開1至2次審查小組會議，確保申請提案符合計畫，讓未來入住房客能夠享有安全且安心的居住環境。