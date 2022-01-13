台灣近年來出現越來越多本土寵物飼料品牌，台灣飼料品牌「Abao 阿寶」去年與大甲鎮瀾宮聯名，推出薑母鴨口味的保庇飼料一砲而紅，今年也有新的牛肉口味聯名產品將上市，期望能讓毛小孩吃得開心、飼主買得安心，更希望能把這理念帶到海外，讓更多人認識到地台灣味。

「Abao 阿寶」創立於2019年，創辦人柯承宏表示，從小就很喜歡狗與貓，回顧整個成長過程，都有寵物陪伴，會起心動念成立寵物飼料品牌，主要是因為非常心愛的寵物狗離開。他說，最後那一年，狗狗兩眼失明，可以感受到狗狗因為看不到、一直原地打轉的無助情況，除了醫師給的藥物之外，讓他開始思考，身為主人是不是可以從食物著手來改善狗狗的生活，便開始做寵物食品。

柯承宏發現，很多養狗的主人都會長時間給狗吃很單一的東西，反而是養貓的飼主會讓貓咪試看看不一樣的食物，於是他花了很多時間研究，推出多主食、可混搭產品與概念。他解釋，犬貓生病確實可以透過尋求獸醫來解決病症，但不少病症是來自於生活方式有問題，這時候就可以透過改變飲食習慣來解決生理的不適，例如在口味的研發上，會參考一些保健食品。

剛開始銷售的時候，柯承宏坦言「很難推廣」，因為會遇到有些從來沒有給狗吃過鮮食的飼主抱怨，在吃他們的產品之後會拉肚子，但慢慢地，透過不斷與消費者溝通和互動，逐漸找到自己的客群，也透過各種鮮食包的試吃，培養出忠實客戶。「Abao 阿寶」主打「阿寶沒有挑食狗」，主要是因為產品有多種層次，從飼料、拌飯肉鬆、零食、鮮食等，用最簡單的方式拌出一碗毛小孩吃得很開心又營養的飼料，就是柯承宏想傳達的想法，也是他認真為產品把關的信念，而且透過一次一次的消費者回饋，讓他有動力繼續往下做下去。

「Abao 阿寶」透過SHOPLINE 建立品牌官網，柯承宏指出，過去開始販售時，可能對行銷有很多想法，但真正踏進電商這一塊之後，會發現自己是遠遠不足的，「我是被Shopline系統帶著走的」，舉例來說，過去想要在官網上辦活動，只是很純粹的想要辦活動，但Shopline會提供更多行銷策略，將活動建置得更完整。他認為，Shopline讓建置官網變得很簡單，特別是很多台灣網拍一開始只有一兩個人在做，無暇去處理電子發票、金流等必要事項，「但Shopline整個套餐已經準備好整個架構」。

Shopline在Abao 阿寶周年慶活動規劃中也擊出不少建議與行銷策略，Shopline表示，在第三季舉辦的顧問陪跑計劃中，都會與客戶討論要第四季想要有什麼活動，為了錯開其他品牌的促銷檔期，建議Abao 阿寶調整活動期間，而活動期間的廣告也會考慮到對外發散效果，每一週會有不同波段的活動，同時也會開始從消費者角度來協助Abao 阿寶調整官網，更符合消費者的使用習慣。

Abao 阿寶去年與大甲鎮瀾宮聯名，推出薑母鴨口味引發網路熱議，柯承宏說，當時團隊在腦力激盪的時候，想要推出「台灣味」十足的產品，由於設定主食是鴨肉，大家自然想到「薑母鴨」，於是在飼料中添加薑黃粉，製作出了本土味十足的薑母鴨飼料，也大獲好評。

今年也持續與大甲鎮瀾宮合作，推出真的有過香爐的寵物平安符，搭配即將來到的農曆年為虎年，也有「虎你平安」護身符可以綁在寵物的項圈上，隨身保平安，更有「紅燒虎掌」鮮食餐包作為寵物年菜。去年推出薑母鴨飼料，柯承宏透露，今年也會有新的牛肉口味商品推出，也期望在第一季可以用滿滿地台灣味進軍香港市場，打通海外消費者直接訂購的管道。