虎年開春，宏碁(2353)再發表數款新型筆電，包括三款Chromebook產品主打家庭、學生、混合辦公族群；以及強調永續為概念的國家地理版筆電Acer Aspire Vero。

三款Chromebook產品:一、Acer Chromebook Spin 513（CP513-2H）外型俐落可翻轉，配備13.5吋、長寬比3：2的VertiView顯示器，搭載8核MediaTek Kompanio 1380處理器，電力持久。（CP513-2H）外型纖巧、採耐用鋁製外殼，方便隨身攜帶，滿足學業、興趣、工作各類需求的理想之選。該款新機搭載速度超快、能有效提升多工能力的全新8核心MediaTek Kompanio 1380處理器，優異性能及最高10小時的電池續航力，維持使用者全天之生產力。顯示器還具備2256x1504的解析度、7.7mm窄邊框，更顯視覺效果。

二、大螢幕機型Acer Chromebook 315（CB315-4H/T）配備15.6吋防眩光FHD顯示器及獨立數字鍵盤。（CB315-4H/T），為追求順暢、喜愛簡便多工的使用者提供了一項經濟實惠的選擇。使用者在家中各處，甚至室外，隨時都可利用這台可攜式裝置上網、工作、娛樂。Acer Chromebook 315的15.6吋FHD IPS 大螢幕具防眩光功能，無論在家中或辦公室，即便身處室外露台、陽台、花園皆可盡情使用。此外，還可選購觸控螢幕版本，使瀏覽更加便利；大尺寸鍵盤設計則可容納獨立數字鍵，便於計算各類家務開銷、完成學校作業等。

除了更大尺寸的螢幕之外，Acer Chromebook 315還配備多項技術，有助於視訊會議清晰穩定。可減少耀光的廣角HDR視訊鏡頭及兩個內建麥克風，提供學生及混合辦公者清晰的視訊影像及收音。DTS Audio技術則使音響效果更豐富、低音更渾厚立體，適用於無論是視訊會議、電玩遊戲或內容串流。Acer Chromebook 315搭載最新Intel 處理器及Wi-Fi 6無線網卡，性能及連線能力皆十分出色且擁有最高10小時的電池續航力；機身兩側除了各有1個USB Gen 2 Type-C連接埠外，亦具備MicroSD讀卡機，使照片影音傳輸更輕鬆。Acer Chromebook 315還配備獨特的海廢回收塑膠製成的OceanGlass環保觸控板，質地如玻璃一般，觸控反饋流暢靈敏，也為減少海洋塑料盡一份心力。

三、以及Acer Chromebook 314（CB314-3H/T）方便可攜，結合14吋FHD顯示器、最新Intel處理器，以及OceanGlass環保觸控板。（CB314-3H/T）是專為學生及有學齡子女的家庭設計，搭載最新Intel處理器，以可靠的性能滿足每日所需；另外，採MIL-STD 810H[23]軍規標準，更顯堅固耐用。電池續航力可達10小時，維持全天上課所需電量，並採用Intel Wi-Fi 6（802.11ax），連線速度比Wi-Fi 5快了三倍。Chromebook 314除內建兩個麥克風外，亦配備可減少耀光的視訊鏡頭，提供極佳的遠距學習體驗，並利用雜訊抑制（TNR）技術提升低光源時的影像畫質；DTS Audio技術則使音質立體飽滿、不失真。此外，Acer Chromebook 314還備有2個USB Type-C連接埠，便於連接各類周邊配備。

而國家地理版筆電Acer Aspire Vero，是宏碁推動永續未來承諾所誕生的產品。每次購買，有助於支持全球非營利國家地理學會的工作，通過探索、研究和教育來保護及照亮我們的世界。Aspire Vero筆電精心選用混合材質，機殼採30%消費後回收塑料（PCR）製成，造就其獨特外型，達到耐用性、堅固度與美感的絕佳平衡，點綴黃色點狀於灰色紋理表面上，不需其他色彩便極具風格。Aspire Vero國家地理版以此為設計基底，傳遞令人眼睛為之一亮的理念。筆電表面最搶眼的部分為約涵蓋一半部分的對角線條，這些擷自地形圖的線條在筆電表面上劃分出陸地和海洋，暗喻全球暖化導致海平面上升的問題。打開上蓋，便會看見印在鍵盤右下角的國家地理學會經典的黃色邊框，空白鍵上更印有「For Planet Earth（為了地球）」的黃色字樣。