遊戲橘子代理、日本遊戲大廠Cygames與子公司Citail共同研發的全新彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》今(4)日與《佐賀偶像是傳奇》展開聯名合作活動，舉辦限定活動【降臨討伐戰 阻止暴走的羅梅洛】及聯名【新角色精選轉蛋】，並且全服發放【佐賀合作舉辦紀念禮物】1,500個星導石與玩家同樂！搶先預告，1月12日將釋出全新BOSS戰【妖狐 中級＆高級】追加，力邀玩家一同挑戰！
《彈射世界》聯名活動第二彈《佐賀偶像是傳奇》1月4日開跑！
《彈射世界》於1月4日中午12:00至1月21日中午11:59展開《佐賀偶像是傳奇》聯名合作活動，【降臨討伐戰 阻止暴走的羅梅洛】玩家需討伐闇屬性的強敵「暴走的羅梅洛」，並且可享受「法蘭秀秀」登場的限定劇情，參加活動有機會取得限定角色及裝備道具：
※★4限定角色「山田妙」
全體團員都是喪屍的佐賀當地偶像──法蘭秀秀的成員。擁有「傳說中的山田妙」這種充滿謎團的稱號。雖然是個無法與人對話，還會做出充滿喪屍感，像是馬上啃咬對方等行為的人物，但似乎可以理解法蘭秀秀之間特別的情誼，且非常重視夥伴的樣子。CV：三石琴乃。
※★5限定裝備道具「少女的緞帶」
從某位少女那邊收到的異世界絕品。讓人開始認為失敗及後悔並非徒勞無功的緞帶。
※★5限定裝備道具「某人的太陽眼鏡」
在某個旅館中撿到的異世界絕品。聚集傳說並推翻一切常識之人的太陽眼鏡。
※★5限定裝備道具「看似重要的繃帶」
治療傷口或隱藏身分時使用的絕品。只要讓它飛舞飄揚就會很帥氣。
《佐賀偶像是傳奇》聯名新角色精選轉蛋、限定角色機率上升中！
官方於1月4日中午12:00至1月21日中午11:59推出《佐賀偶像是傳奇》聯名【新角色精選轉蛋】，其中限定★5「源櫻」、「二階堂咲」、限定★4「夕霧」機率上升中！
※限定★5喪屍1號「源櫻」
全體團員都是喪屍的佐賀當地偶像──法蘭秀秀的成員。雖然很有實力，但卻會被捲入各種不幸中，因而無法發揮實力的不幸體質女孩。但是，不管身處何種逆境都能以堅強毅力克服難關。CV：本渡楓。
※限定★5喪屍2號「二階堂咲」
全體團員都是喪屍的佐賀當地偶像──法蘭秀秀的隊長。曾擔任稱霸過九州的佐賀女子團體怒羅美的初代特攻隊長，是傳說中的特攻隊長。雖然嘴巴很壞卻很有情義，絕對不會捨棄夥伴。CV：田野アサミ。
※限定★4喪屍5號「夕霧」
全體團員都是喪屍的佐賀當地偶像──法蘭秀秀的成員。傳言在明治維新背後就有她的身影，是傳說中的花魁。雖然是個以沉穩姿態引領成員們的大姐姐，但也有不把別人的話聽到最後，就賞對方一巴掌，這樣少根筋的一面……CV：衣川里佳。
搶先預告！1月12日全新BOSS「妖狐共鬥中級＆高級」追加！
官方搶先預告，將於1月12日中午12:00，追加全新BOSS戰【妖狐 中級＆高級】，討伐「妖狐」可蒐集BOSS幣，於商店兌換全新★5裝備「妖怪百名帳」與★4裝備「狐影之斧」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。