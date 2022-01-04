遊戲橘子代理、日本遊戲大廠Cygames與子公司‎Citail共同研發的全新彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》今(4)日與《佐賀偶像是傳奇》展開聯名合作活動，舉辦限定活動【降臨討伐戰 阻止暴走的羅梅洛】及聯名【新角色精選轉蛋】，並且全服發放【佐賀合作舉辦紀念禮物】1,500個星導石與玩家同樂！搶先預告，1月12日將釋出全新BOSS戰【妖狐 中級＆高級】追加，力邀玩家一同挑戰！

《彈射世界》聯名活動第二彈《佐賀偶像是傳奇》1月4日開跑！

《彈射世界》於1月4日中午12:00至1月21日中午11:59展開《佐賀偶像是傳奇》聯名合作活動，【降臨討伐戰 阻止暴走的羅梅洛】玩家需討伐闇屬性的強敵「暴走的羅梅洛」，並且可享受「法蘭秀秀」登場的限定劇情，參加活動有機會取得限定角色及裝備道具：

※★4限定角色「山田妙」

全體團員都是喪屍的佐賀當地偶像──法蘭秀秀的成員。擁有「傳說中的山田妙」這種充滿謎團的稱號。雖然是個無法與人對話，還會做出充滿喪屍感，像是馬上啃咬對方等行為的人物，但似乎可以理解法蘭秀秀之間特別的情誼，且非常重視夥伴的樣子。CV：三石琴乃。

※★5限定裝備道具「少女的緞帶」

從某位少女那邊收到的異世界絕品。讓人開始認為失敗及後悔並非徒勞無功的緞帶。

※★5限定裝備道具「某人的太陽眼鏡」

在某個旅館中撿到的異世界絕品。聚集傳說並推翻一切常識之人的太陽眼鏡。

※★5限定裝備道具「看似重要的繃帶」

治療傷口或隱藏身分時使用的絕品。只要讓它飛舞飄揚就會很帥氣。

《彈射世界》降臨討伐戰． 阻止暴走的羅梅洛

《佐賀偶像是傳奇》聯名新角色精選轉蛋、限定角色機率上升中！

官方於1月4日中午12:00至1月21日中午11:59推出《佐賀偶像是傳奇》聯名【新角色精選轉蛋】，其中限定★5「源櫻」、「二階堂咲」、限定★4「夕霧」機率上升中！

※限定★5喪屍1號「源櫻」

全體團員都是喪屍的佐賀當地偶像──法蘭秀秀的成員。雖然很有實力，但卻會被捲入各種不幸中，因而無法發揮實力的不幸體質女孩。但是，不管身處何種逆境都能以堅強毅力克服難關。CV：本渡楓。

《彈射世界》角色源櫻

※限定★5喪屍2號「二階堂咲」

全體團員都是喪屍的佐賀當地偶像──法蘭秀秀的隊長。曾擔任稱霸過九州的佐賀女子團體怒羅美的初代特攻隊長，是傳說中的特攻隊長。雖然嘴巴很壞卻很有情義，絕對不會捨棄夥伴。CV：田野アサミ。

《彈射世界》角色二階堂咲

※限定★4喪屍5號「夕霧」

全體團員都是喪屍的佐賀當地偶像──法蘭秀秀的成員。傳言在明治維新背後就有她的身影，是傳說中的花魁。雖然是個以沉穩姿態引領成員們的大姐姐，但也有不把別人的話聽到最後，就賞對方一巴掌，這樣少根筋的一面……CV：衣川里佳。

《彈射世界》角色夕霧

搶先預告！1月12日全新BOSS「妖狐共鬥中級＆高級」追加！

官方搶先預告，將於1月12日中午12:00，追加全新BOSS戰【妖狐 中級＆高級】，討伐「妖狐」可蒐集BOSS幣，於商店兌換全新★5裝備「妖怪百名帳」與★4裝備「狐影之斧」。