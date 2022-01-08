馬來西亞歌手符瓊音，參加《超級偶像》第二季奪得亞軍，高亢渾厚的嗓音被封為「粉紅坦克」，日前透露和友人去咖啡廳，沒想到服務生曬出合照後，竟被對方友人留言指她欠咖啡錢未償還，讓符瓊音立刻高EQ補償。

符瓊音透露日前跟閨密去吃下午茶，該店服務生在跟她合照後發文標籤她，沒想到對方朋友卻在底下留言：「嗚~這是欠我一杯咖啡錢的符瓊音」，更透露他在超偶當工讀生時，曾幫她買了咖啡卻未付錢，對此，符瓊音解釋應該是太忙忘了給錢，隨後馬上跟對方要住家住址，立刻點了一份麻油雞送過去，希望藉此稍微補償對方，更不忘自嘲表示：「從現在起，我是沒有欠咖啡錢的符瓊音啦」。

眼見符瓊音高EQ回應，讓網友紛紛留言：「服務人員表示就是要妳記住我」、「一杯咖啡的緣分讓你們再次相遇」、「你應該連本帶利的還他10杯咖啡才對」、「不要還他，讓他一辈子記得你」、「一杯咖啡上新聞曝光很划算啦，不對還加了一組麻油雞」、「哎呀，能請到你是一個榮幸」。

根據《三立新聞網》報導，符瓊音透露近年自己創立公司當CEO，一手包辦宣傳和剪片，還積極培育新人，由於聲勢不如以往，才會讓人以為她從歌壇淡出，如今因為疫情只能待在馬來西亞，加上也無法開演唱會，難免會萌生要不要轉行的念頭。