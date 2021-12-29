韓國天王Rain（鄭智薰）出道超過19年，在歌唱、戲劇和製作方面都很有才華，是個超級全能的藝人，更在2017年和女神金泰希結婚，先後生下兩個可愛女兒，工作和家庭兩得意；雖然Rain在上節目時不避諱談到金泰希，但平時卻鮮少公開放閃，昨（28）日曬出一張疑似和金泰希的合照，只留下兩個符號照樣閃瞎一片網友。

Rain和金泰希結婚多年感情穩定，先前大方合體拍廣告也掀起轟動，其中Rain在婚後工作不斷，無論是發行新歌或是在選秀節目當評審，在各個領域都能看到他，而兩人也被爆出身家超過800億韓元（約新台幣21億元），令外界稱羨；但他們私底下其實很少曬恩愛，數個月前才有多張Rain難得吃消夜，疑似是老婆視角的照片引起熱議，昨日他又上傳兩張合照，再度成為話題。

28日Rain在IG更新動態，貼出兩張他和一名女子肩靠肩的合照，沒有任何敘述僅用一個雲朵符號和一個愛心符號，其中一張照片的Rain望著鏡頭的眼神更是滿滿濃情密意；雖然身旁女子沒有露出正臉，但許多網友推測那個眼神加上愛心，負責掌鏡的身邊人應該就是金泰希。

而另一張照片Rain一邊翻著疑似菜單的冊子，一邊看著鏡頭，沒有多加修飾，意外看出Rain私下有多寵溺金泰希；Rain罕見主動放閃也吸引粉絲們熱情留言，「女神怎麼沒有一起露臉」、「確認過眼神，旁邊就是對的人」、「那個愛心不會錯的」、「天啊，Rain和金泰希一起主持節目或演戲都好吧」、「拜託常常曬恩愛都沒關係」。