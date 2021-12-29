元旦府前升旗明預演，府：感念醫護人員對抗疫情。（總統府提供）

元旦府前升旗明預演，府：感念醫護人員對抗疫情。（總統府提供）

新的一年即將到來，元旦當天總統府前將舉辦升旗典禮，總統府今天提醒，為了讓典禮順利進行，明天府前將舉行預演，周邊道路進行管制，活動特別規劃「向醫護致敬演唱會」，感念醫護人員在過去一年不辭辛勞對抗疫情，守護全體國民的安全。

總統府表示，新年元旦當天總統府前將舉辦「中華民國111年元旦總統府升旗典禮」，以「堅韌台灣 立足世界 World as One」為主軸，並特別規劃「向醫護致敬演唱會」活動。

為了讓典禮順利進行，明天（30日）下午總統府前將舉行預演，周邊道路於上午10點至下午5點將進行適度交通管制；典禮前一晚及當日，31日晚間9點起至元旦下午3點進行人車管制。總統府今天也此向受到影響的用路人致上歉意，並請用路人多多配合管制標示及交管人員指引。

活動當日，民眾可於清晨4點30分開始進場，總統府籲請參與升旗典禮的民眾，配合指揮中心及主辦單位指引，配戴口罩、量測體溫，並用手機掃描QR code進行簡訊實聯制防疫驗證。若無法到現場參與的朋友，也可以透過直播欣賞表演，一起迎接2022新年到來。

111年元旦總統府升旗典禮相關活動從上午5點舉行，全長約120分鐘，表演團體包括建國中學樂旗隊丶北一女中樂儀旗隊丶向醫護致敬2022元旦升旗演唱會丶醫護大合唱丶國防部三軍樂儀隊操演，6點27分正式舉行升旗典禮，並由介壽國中弦樂團壓軸演出。