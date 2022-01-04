睽違20年，雲林縣將承辦2025年全運會。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣繼2021年承辦「全國中等學校運動會」（全中運）後，教育部正式敲定，2025年「全國運動會」（全運會）將由雲林承辦，雲林縣政府4日表示去年全中運的成功經驗深植人心，縣府一定會全力準備3年後的全運會，屆時將再次讓全台民眾感受「雲林競艷，精彩無限」。

全運會為國內規模最大、等級最高的綜合運動會，每2年舉辦1次，藉此推廣全民運動、強調全民參與。睽違20年，全運會將回歸雲林縣舉行，預計於2025年10月18日至23日登場，共有32項競賽。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣在去年4月承辦全中運，以「雲林上場，精采飛揚」為主軸，聚集全台學生菁英在雲林同台較勁，讓近1萬7000名選手、教練、裁判，以及來自各地觀賽民眾，感受雲林的用心與熱情，對全中運賽事的安排讚不絕口。

張麗善說，雲林縣政府於去年6月向教育部提出申辦2025年全運會計畫書，經教育部邀集專家學者組成評估小組，進行公開書面審查及實地評選，獲核定為承辦縣市，正式宣告雲林縣將承辦「2025年全國運動會」，這是對雲林縣最實質的肯定。

張麗善提到，雲林縣曾辦理2000年全民運動會、2005年全運會、2021年全中運，承辦全國性賽事經驗豐富，獲得極高評價，對於承辦2025年全運會她充滿信心，雲林縣政府將整合觀光、美食、人文產業，讓全台朋友留下深刻印象。

張麗善強調，「選手貼心有感、裁判服務有感、貴賓尊榮有感、縣民參與有感」，是雲林辦理全國性體育賽事的目標，去年全中運的精彩獲得一致肯定，「2025年全運會在雲林」，將再次讓全台民眾回味無窮。