第一銀行積極落實「永續金融，第一品牌」的經營目標，號召雲林縣北港、虎尾、西螺及斗六等四家在地分行，參加雲林縣政府「2021年節電績效評獎計畫」活動，其中，斗六分行勇奪特優獎，也是唯一獲獎的金融機構，成功樹立金融業節電示範標竿。

2018年即投入改造成為綠建築的第一銀行斗六分行大樓，當年便以減碳56％高標，獲得綠建築最高等級鑽石級標章，其後每年仍持續精進節電，經電費單檢核，2021年前三季用電較去年同期總節電率達7.8％，表現優異。

第一銀行指出，為有效管理斗六分行主要用電設備運轉狀態，除汰換高效率空調機種及全數採用LED燈具外，也導入能源管理平台機制，自動調控空調運轉啟停模式，透過室內負載自動調整加載、卸載及以節能風扇輔助空調等作為，來達成節電效益，除均衡每一區的空調溫度、維持環境舒適度外，亦落實能源管理法「室內冷氣溫度不低於26度」規定；另在照明設備的管控，加裝多組定時控制器，在非營業時間可自動關閉不必要的用電。

此外，第一銀行號召雲林縣各分行加入節電行列，以汰換招牌燈具及增加節能風扇等實際作為，獲得雲林縣節電補助逾15萬元；並依循節能減碳計畫，提升節能效率，因成效卓著，受邀參加雲林縣政府節電案例分享會，與企業相互技術交流、交換意見，將第一銀行環境永續理念以點線面方式逐步擴散。

第一銀行除了持續推動節電政策外，更致力於提升綠電使用率，目前已向再生能源售電業者完成綠電採購，預計至2022年底，將供應16家自有行舍大樓100％全年由再生能源轉供，達成全棟大樓成為碳中和建築目標，為環境永續盡一份心力。