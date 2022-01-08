雲林縣斗六茂谷柑節促銷「1305茂谷柑」，助民眾健康過好年。（張朝欣攝）

雲林縣「斗六茂谷柑節及年貨市集」8日在斗六市人文公園登場，雲林縣政府整合果農，以雲林第1高峰海拔1305公尺的大尖山為發想，將雲林茂谷柑命名為「1305茂谷柑」，年節期間大魚大肉，飯後來1顆茂谷柑解油膩、助消化，幫助大家健康過好年。

斗六市茂谷柑聞名全台，栽種面積約160多公頃，所產茂谷柑果肉細軟、汁多味美、甜度高，富有豐富維生素C及礦物質等營養成分，縣府7日辦理首屆茂谷柑品質評鑑活動，8日藉由茂谷柑節邀民眾一起來享用柑桔類中的頂級品茂谷柑。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣是全台茂谷柑主要產地之一，分布在斗六、古坑等地區。每年1至2月正是茂谷柑收成的季節，最近天氣偏冷，茂谷柑也漸漸轉紅了，在果農用心呵護下，孕育出最高品質的雲林茂谷柑。

張麗善說，茂谷柑是柑橘類頂級品，富含豐富的膳食纖維、維生素C、類黃酮、有機酸及礦物質等豐富營養成分，多吃能夠幫助消化，更具多重保健功效，年節將屆，是採買茂谷柑作為年貨的最佳時機。

斗六市長林聖爵指出，今年的茂谷柑不論外觀色澤、肉質鮮紅度、品質糖酸比、果肉柔軟度皆為上等，加上外型鮮紅亮麗圓潤，非常喜氣，很適合家人團聚品嘗、親朋好友春節送禮，歡迎大家8、9日來斗六人文公園聽音樂、逛年貨市集採購。

嘉義大學園藝系教授呂明雄推崇雲林縣茂谷柑的栽培技術，認為往年採收時果蒂周圍黃中仍帶有略為青澀的顏色，經由栽培技術的改進與天氣適時轉冷的加成，果色已完美轉為金澄黃色，甜酸比適中，正是推出上市的好時機。