嘉義市長黃敏惠（左）今（12日）參訪，雲林縣長張麗善（中）親自接待，計畫處長李明岳（右）導覽解說。（周麗蘭攝）

展覽期間許多學校到雲林體育館舉辦戶外教學參觀，小朋友玩得很開心。（周麗蘭攝）

雲林縣府推出去年12月底推出「永續方舟，雲林先行」展覽到今天21天，吸引4萬3000多人參訪，今下午圓滿閉幕，雲林縣長張麗善表示，雲林要跳脫傳統的農漁業框架就必須要與智慧科技結合，因應極端氣候也須要有前瞻的思維，接軌聯合國永續發展的17項目標是來真的，只有靠教育才能翻轉想法。

去年12月23日至今（12日）3周展覽期間，累計4萬3500多人到訪，彰化縣長王惠美於6日、嘉義市長黃敏惠於12日參訪，雲林縣長張麗善親自接待解說。

特展的4大展區「永續生產・智慧糧倉」、「永續生態・友善環境」、「永續生活‧ 樂齡城鄉」、「未來家園．趣味互動」，展現雲林縣追求永續發展的決心，關於雲林溪掀蓋整治的「雲林溪清明上河圖」最吸引小朋友。

張麗善12日在閉幕典禮逐一頒發感謝狀給提供協助的企業商家、社團、學校單位，她表示，大部分看過永續方舟展覽的民眾認為翻轉雲林縣的刻板印象，看見雲林的進步與希望。

張麗善表示，極端氣候、溫室效應衝擊下，現在的農漁業和以前不一樣，若不提早因應一定會受到衝擊，跳脫傳統的農漁業的框架必須借重智慧科技。

張說，了解問題才知道有哪些地方必須要改變，雲林縣不應被農業限縮，也是可以有前衛的思維，永續的生產、生態、生活不是高深的學問，舉辦展覽的目的就是透過教育改變思維。

她強調，接軌聯合國永續發展17項目標（SDGs），雲林縣府是來真的，各局處都要提出，以自主防災社區為例，前幾天她也跟社區居民說「不要以為永續發展目標和我們無關」，自主防災就符合3項目標。