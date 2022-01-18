MUFG三菱日聯銀行18日表示，主辦中租控股新加坡子公司中租金融服務公司（新加坡）永續連結貸款聯貸案，簽約總金額1.62億美元，遠超過1億美元的原定目標，超額認購率達62％。

日本最大銀行MUFG銀行，擔任此案主辦行暨永續連結貸款顧問，協助中租控股成為首例台灣企業在日本市場成功籌組綠色永續連結貸款案。MUFG在日本擁有豐富的聯貸籌組、協銷經驗，為台灣企業提供前往日本募資的主要銀行。

三菱日聯銀行資本市場處指出，參與此次永續連結貸款聯貸行共10家銀行，其中包括日本本地銀行，以及來自台灣、韓國、印度等銀行的日本分支機構。

MUFG台北分行環球企業部董事總經理洪志豪表示，此項聯貸案除了有日本投資人支持，更成功吸引了其他亞洲銀行共襄盛舉。

洪志豪分析，中租控股在亞洲業務多元發展及強勁的獲利表現已受到國際投資人的青睞，搭配集團近年在太陽能發電及節能減碳的計畫，是本案成功的關鍵。

據統計，近10年來跨國企業在日本籌組聯貸案的規模逐年上升，截至2020年，市場規模逾2570億美元。自日本央行實施量化寬鬆貨幣政策以來，越來越多日本金融機構將資金投入海外企業的聯貸案件，使日本逐漸成為海外企業選擇境外募資的重要市場。