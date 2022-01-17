雲林地檢署查獲上萬公斤偽農藥與禁用農藥，市值上億元。（雲林地檢署提供／張朝欣雲林傳真）

雲林地檢署會同警、調、防疫單位，搜索雲林、彰化等6縣市，本月12日查獲偽農藥「氯化三苯錫」原料、半成品、成品共1萬1000公斤，其他還有包含禁用農藥「四氯單」3000公斤，市價超過億元，並傳喚、拘提謝姓父子等13人，訊後分別諭知1萬至30萬元交保候傳。

雲林地檢署接獲農委會防檢局來函，指雲林縣斗南鎮有不肖業者，因得知環保署列管的毒性化學物物質「氯化三苯錫」，與俗稱「白藥膏」的禁用農藥雷同，均具有防治福壽螺效果，因此自2018年起以「油漆防汙」名義向環保署申報進口「氯化三苯錫」20餘公噸後流向不明。

雲林地檢署立即指派專案檢察官，召集刑事警察局、雲林縣調查站、保安警察第2總隊派員組成專案小組深入追查，歷經數月蒐證，發現合法殺螺藥劑的使用量的確有異常下降趨勢。

另外，邊境多次截獲空運走私疑似原體「氯化三苯錫」結晶粉末，地方政府執行農藥販賣業者稽查時，亦發現含「氯化三苯錫」成分的疑似非法農藥，專案人員針對特定對象埋伏、跟監、追蹤，認為時機成熟執行此專案任務。

專案人員於本月12日，持法院核發搜索票，動員上百名警力兵分20路，同步大規模搜索台中市、高雄市、苗栗縣、南投縣、彰化縣及雲林縣等處的地下農藥工廠、倉庫、農機行、農藥販賣店，查獲偽農藥「氯化三苯錫」原料8000公斤、半成品及成品計3000公斤、其他不法農藥3000公斤。

專案人員指出，此次查緝有效阻止會導致腫瘤、畸胎性等成分的非法農藥流入農田，既保護農民及合法農藥販賣業者權益，也讓消費者安心，後續將繼續清查有無其他相關非法農藥流入市面。