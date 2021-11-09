嘉義縣太保市是台灣食用番茄的重要產區，種植面積將近300公頃，2013年返鄉的官庭安堅持不施用化學農藥，從賠光積蓄到後來努力學習栽培管理技術並運用智慧、科技農業，更成立自己的品牌晴耕園，走出屬於自己的路，也累積不少忠實客群。

官庭安原先從事板模工程，不忍家中土地閒置而返鄉，原承襲上一代的慣行農法，卻因一次噴灑農藥時過敏送醫，反思後決定投入安全栽培，官庭安說，初期因栽培管理知識不足，幾乎賠光了所有積蓄，後來透過農會輔導並積極到各試驗改良場所學習，才終於摸索出方法。

官庭安坦言，不用藥要種成功真的很難，目前主要使用微生物肥料及益生菌噴灑葉面防止病蟲害，另一方面也提升田間生物多樣性，為有效掌握作物生長環境更導入智慧科技農業，在溫室架設環控裝置，即時監測溫度、濕度等環境條件，有助於調整生產計畫，提高產能。

官庭安說，因為不使用化學農藥因此只能種當季，必須提高品質做出市場區隔，瞄準喜愛精緻、安全、無毒農產的客群，除生產小果番茄外也有甜瓜等，自創品牌晴耕園以網站經營及市集擺攤為主，目前也有不少忠實顧客。

農糧署南區分署分署長羅正宗表示，靠著主動積極學習的心及對安全農業的堅持，目前官庭安小番茄產銷履歷驗證達0.5公頃，且他透過結構加強型溫網室設施，維護作物安全並提升作物品質，值得農友學習。