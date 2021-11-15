台大今天舉行創校93年校慶慶祝大會，並致贈名譽博學位給文學家白先勇及聯發科董事長蔡明介。白先勇表示，台大有自由風氣，希望文學院的學弟學妹們，把台大文學院的文風繼續下去；蔡明介鼓勵台大學生人生是不斷出現岔路的旅程，走自己選擇的路。

國立臺灣大學15日在校總區綜合體育館舉行創校 93 年校慶慶祝大會 , 由校長管中閔（前右）主持，邀請歷任校長、各地校友及各界貴賓與會。會中致贈名譽博士給聯發科技董事長蔡明介（前左）， 表彰其卓越的成就與貢獻。（趙雙傑攝）

白先勇表示，他是1961年從台大畢業的，那是60年前了，回想起來，在台大念外文系的時候恐怕是他一生中最起勁、最有意義的一段日子，他跟一批同班同學，辦出了一本《現代文學》雜誌來。

台大今天舉行創校93年校慶慶祝大會，校長管中閔（右）頒發名譽博士學位給文學家白先勇（中）及聯發科技公司董事蔡明介（左）兩人名譽博士學位。（林志成攝）

白先勇說，他們那時不知天高地厚，也想效法「五四運動」替台灣文學創出一條新的道路出來。《現代文學》是一本窮得不能再窮的雜誌，他們給不出稿費，編、寫都自己來，騎了腳踏車到印刷廠送稿件也不覺得苦。

白先勇指出，他們就這樣拖拖拉拉辦了20年，《現代文學》變成一個給年輕作家耕耘的文學平台，60、70年代培養了好多後來都獨當一面的作家，對台灣文學的發展確實產生相當大的影響。

蔡明介說，他是1950年出生在台灣南部屏東，大學畢業時，正是美國矽谷IC工業開始成長的年代。因緣際會，他畢業後第一個工作，在高雄加工區外商當測試工程師，產品就是計算器IC，但工作有點單調。也因為好奇心，要多了解IC，因此走上了留學，參加工研院IC專案計畫及之後聯電、 聯發科技的近50年IC之路。

蔡明介指出，他的工作是由工程師開始，也喜歡廣泛閱讀，隨著角色轉變，有機會都盡量用開放的心去觀察，吸收新的技能與知識。在這參與台灣的IC產業發展過程，看到了含大量電晶體IC的電子產品，在生活中無所不在，及其對社會進步、經濟發展的貢獻。

蔡明介說，已故清華大學校長劉炯朗曾在多年前送他一首美國詩人佛斯特的詩「未走之路」，開頭是「黃樹林裡岔開兩條路」，結尾是「而我，我踏上了乏人問津的路，而這造就完全不同的人生」。

對於學子及正要進入職場的青年這一代，蔡明介鼓勵他們，人生是不斷出現岔路的旅程，走自己選擇的路。不管做甚麼行業，要一直秉持開放的心胸、持續學習，不要因所學科系，受限對新知識技能的吸收。

蔡明介說，未來是跨學科融合的時代，計算科技仍會是扮演重要的角色，能有這方面的基礎是好的開始。以台灣現在社會的發展水準，他相信年輕人的選擇應該是比以前更多元化的，只要努力去探索，朝著能發揮自己長處，完成工作時有成就感的方向，應就是對的。