又是口罩惹禍！蔣姓紙雕師21日清晨不滿遭蔡姓超商店員勸導戴口罩，3進3出後持刀猛刺，一路從店內逞凶到店外，跨區代班的蔡男因傷及心臟送醫不治，蔣男當場被逮，自承曾求助精神科，對犯案過程一概辯稱「忘記了」，被依殺人罪嫌送辦，桃檢訊後認蔣男殺人罪嫌重大，且有逃亡和反覆實施之虞，晚間向法院聲請羈押。

41歲蔣姓男子是知名3D紙雕師，和母親同住龜山千禧新城，21日清晨4點多到社區樓下超商買洋芋片，卻因沒戴口罩遭30歲蔡姓超商店員制止入內而負氣離去，蔣男返家拿口罩戴上後再度上門購物，結帳離去前雙方發生口角，蔣男竟把口罩往店員身上扔，返家拿收藏的刀子後直衝店內，把蔡姓店員叫出櫃台，直接掏出刀子往蔡男左胸連捅3刀，雙方發生扭打。

蔡男負傷奮勇空手奪下白刃丟棄後跑出店外，身穿黑衣、身材高大的蔣男一路追出，再度上前從後方攻擊，蔡男終因失血過多，倒臥在超商旁30公尺處，龜山警方獲報也趕抵現場，當場壓制逮捕行凶後呆坐一旁的蔣男，也緊急通知救護車到場救援，但蔡男已失去生命跡象，緊急送往林口長庚醫院急救，仍因左胸有3處3公分的刀傷，深達心臟，傷重不治。

蔣男也因手指割傷，第一時間戒護送醫縫合，由警車載返回龜山派出所時，蔣男上樓梯數度腿軟跪地，還要兩旁員警一路邊扛邊扶才能進入警所，蔣男掏出藥袋，自承近日因睡眠問題求助精神科，也知悉殺害超商店員，但對於犯案過程卻都辯稱「不記得了」，甚至一下推託在作夢，一下又說自己像旁觀的第三者，訊後被依殺人罪嫌送辦。

桃檢外勤檢察官林弘捷相驗後，指揮龜山警分局員警詳為蒐證，並通知財團法人犯罪被害人保護協會桃園分會對被害人家屬進行關懷及協助，蔣男傍晚解送桃檢，經檢察官訊問後，認其涉犯刑法殺人罪嫌重大，且有逃亡及反覆實施同一犯罪之虞，向桃園地方法院聲請羈押，並將擇日解剖釐清死因。

遭刺死的蔡男是家中獨子，一家四口住桃園市桃園區，平時在新北市林口區超商工作，近來因千禧新城分店人手不足，每周支援2次，豈料竟因勸導戴口罩遭刺死，蔡父接獲通知趕赴派出所，神情黯然直讚兒子很乖、很正常，感嘆怎會上個班就丟了命，難以接受白髮人送黑髮人的憾事，但發生不幸也沒有辦法，下午和妻子、女兒一同赴殯儀館相驗，一家人神情哀戚，稱還有很多事要忙，婉拒關心。

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