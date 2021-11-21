陳淑芳拋磚引玉認購10組年菜。（主辦單位提供）

國民阿嬤陳淑芳21日出席「孤味分享．寒冬送暖」年菜公益活動，去年勇奪金馬影后後，就戲約不斷，不過近期忙做公益的她，暫時要等到明年才會拍電影，並透露原本有5部電影要找她演出，但因為有部是邀請她演出「阿飄」，家人擔心不吉利得知後極力阻止，她也不禁笑喊「演痴呆我還願意，怕太入戲回不來」，只好忍痛婉拒。

她和白靈在上屆金馬獎上與白靈共同角逐影后，2人今年都再受邀擔任頒獎嘉賓，陳淑芳也將演出白靈去年隔離中寫的劇本《我在台北的14天隔離》，陳淑芳也說去年在金馬後台認識後，得知白靈在美國透過台灣聯絡人邀請她，自己便一口答應，也已簽下意向書讓對方好送去申請輔導金。而被問到今年金馬紅毯戰袍，她則說會穿上次得獎那一套旗袍。

而活動中推年菜關懷台東近2700位獨居老人，本著老吾老的精神的她，帶領大家來為社會一同做公益，並認購10組年菜分送好友。本身也是獨自在外租屋居住的她說，也提到之所以不和孩子同住的原因，透露因為演員的作息較不正常，「可能我半夜收工回家，他們都睡了，被我的開門聲驚醒，還得想著到底是媽媽還是小偷？所以自己住還是比較自在啦」。

疫情爆發後，她有2個月沒出門工作，但平時工作滿檔的她也抓緊時間休息，每天睡到自然醒，還透露前陣子狂追大陸宮鬥劇，儘管收入銳依舊樂觀看待，陳淑芳說「賺多少是注定的，賺到告別式用得上的就好，留給小孩那是笨」，並稱到了這年紀，「也不知道還有沒有5年、10年能活」，買個小套房也帶不走，甚至還可能引起後輩爭產，不如租房就好。