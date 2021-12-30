為確保農產品食用安全，農委會規定2022年1月1日起，農民或一般民眾於購買農藥時，須提供身分證字號或居留證號供販賣業者登記，並自2022年起新申請核發農藥販賣業執照之零售業者，應以農藥銷售管理POS系統或網路服務介接方式陳報。

農委會指出，在農民與農藥零售業者共同配合下，初步統計全國農藥零售業者12月份陳報身分證字號率已達88％，而經加強輔導農藥零售業者使用POS系統或介接陳報方式，截至12月底，業者使用比率已逾90％，有效提升農藥產銷資料之即時性及正確性，我國農藥管理正式邁向新時代。

農委會指出，為推動農藥購買實名制政策，輔導農民及農業販售業者落實辦理，該會已辦理超過380場次農民宣導，並對於農藥販賣業者辦理POS系統實機教育訓練66場次，亦提供業者電腦設備補助，以資訊化系統協助農民對症購藥，並減輕業者陳報資料負擔。農委會強調，為簡化購買農藥程序，農民僅需於第一次買農藥時出示身分證、駕照或健保卡核對身分，在回購時可採報電話方式，自動帶入先前登記的資料，亦可用系統的會員條碼，跨店購買免再登記，加速業者對於農藥購買紀錄登記及陳報作業。另透過檢核農藥實名購買紀錄，協助佐證實耕者身分，方便未來領取各項補助，保障權益更安心。

農委會表示，為加強輔導農民配合，今年起已請全國各農會先行試辦農藥購買實名制，農會陳報身分證字號率至12月份已達98％。7月1日起至12月31日之輔導期間，該會與地方政府攜手輔導農民及農藥販賣業者，在全國業者共同配合下，陳報身分證字號率逐月上升。