第五屆《Hit AI & Blockchain》人工智慧暨區塊鏈產業高峰會今(5)日登場，專家看好資金行情在今年仍會持續延燒，比特幣上看七萬美元新高價位，中華電(2412)總經理郭水義也認為，5G將會扮演驅動元宇宙的重要關鍵。

NFT成為2021年全球最夯詞彙之一，加密貨幣行情也同樣受到全球億萬投資人矚目，包括比特幣等主流貨幣在內，受益於去年行情飛漲，以及上億新手投資人搶進持有，整體加密貨幣市值總計達到2.26兆美元，專家預計資金行情在今年仍會持續延燒，比特幣上看七萬美元新高價位，屆時整體加密貨幣的市值，也將衝破3兆美元關卡。

再者，疫情後的無限量QE大撒幣，造成各國法幣競相貶值，加上星展、富達等主流金融機構，以及Tesla、MicroStrategy、Paypal等矽谷科技巨頭紛紛入場，都讓比特幣正式躍上檯面，成為金融科技當紅炸子雞。

中華電總經理今出席該論壇，他表示，5G網路與AI、AR、Big data、Blockchain、Cloud、Cybersecurity的技術融合，將促使元宇宙的發展充滿各種想像力，尤其是要形成元宇宙有幾項關鍵元素，包含沉浸式體驗、虛擬化分身、開放式創造、穩定化系統等，具備上述幾項元素將有機會驅動形成元宇宙經濟體。