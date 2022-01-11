宏正(6277)(ATEN)2021年全年營收達51.65億元，較前一年同期成長7%，創下歷年營收次高紀錄。其中智慧製造與產線應用需求爆發，除了帶動高階遠端管理類產品較2020年同期成長23%，更成為宏正2021年11月與12月營收接連刷新紀錄的最大成長動能。宏正今天也宣布，因應全球原物料及運費持續上漲，宏正已於2022年1月調漲產品價格5~10%，確保維持產品毛利水準。

宏正自動科技財務長暨發言人陳健南表示：2021年宏正持續面臨原物料短缺及上漲、運費上升以及運輸塞港等挑戰，但在公司穩健的經營略下，仍舊繳出相當亮眼成績。尤其在智慧製造與產線應用的帶動下，高階產品比重持續上揚，並維持高毛利率水準。展望2022年，公司依舊審慎樂觀，儘管疫情衝擊的不確定因素仍舊存在。宏正已定位未來成長著重於數位、資安、智能與聲音處理，並持續在聚焦的產業上站穩腳步，為股東帶來長期投資值及持續之穩定報酬。

宏正資深副總經理林勇達表示：「宏正深智慧製造產業多年，2021智慧製造成長爆發元年，我們的RCM(Remote Control&Monitoring)遠端監控解決方案於中國、日本、台灣與韓國等區域贏下許多大型智慧製造產業專案，一舉帶動高階遠端管理產品占比的大幅成長，未來成長態勢依然強勁。」

林勇達表示，元宇宙除了是一個流行詞外，仍有可觀的未來性，元宇宙也就是到數位世界做事情。宏正的產品也已經應用到元宇宙中，如沈浸式的展覽。

宏正去年營收結構，IT架構管理解決方案營收占比約60%，專業影音營收占比約16%，USB周邊設備營收占比約6.8%。