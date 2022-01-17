由騰訊發起設立的互聯網銀行－微眾銀行也將搶攻「元宇宙」商機。新浪財經報導，微眾銀行計劃於1月25日推出虎年數位藏品「福虎」，預計數位福虎的發行總量為20.22萬張，其創造、分享、領取、合成、查詢等一切操作皆為免費體驗，且不支持轉贈、交易。展露微眾銀行欲藉此次操作試水溫的野心。

微眾銀行表示，福虎項目將一次性生成和分發國內，也是迄今為止最大規模的數位藏品。在區塊鏈技術支持下，每張數位福虎都有唯一的區塊鏈ID相對應，便於驗真防偽。

大陸互聯網平台近期加速布局數位藏品，事實上也就是外界所稱的NFT（Non Fungible Token，非同質化代幣）。之所以稱為數位藏品而非NFT，主要是國外的NFT大多依賴乙太坊之類的區塊鏈公鏈發行，可以在公鏈上進行交易，等於更加容易炒作。而大陸則因官方明令所有虛擬貨幣交易都屬非法行為，因此只依託各家公司旗下的聯盟鏈來發售相關「數位藏品」而非NFT，並聲明不鼓勵任何形式的數位藏品炒作行為。

大陸網路巨頭早在2021年就開始布局數位藏品。阿里巴巴在2021年6月就透過自研聯盟鏈「螞蟻鏈」，推出NFT交易平台「鯨探」。2021年8月，騰訊在自家聯盟鏈「至信鏈」上推出NFT交易平台「幻核」APP。2021年12月26日，大陸影像內容提供商－視覺中國推出數位藏品交易平台「元視覺」。2022年1月5日，短影音平台嗶哩嗶哩（簡稱B站）則結合旗下的區塊鏈「高能鏈」推出首款數位藝術大頭貼「鴿德」。