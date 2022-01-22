網龍自製的《天子傳奇S》今日在2022台北國際電玩展登場，總經理呂學森指出，NFT的出現，對遊戲業是正向訊息，國內研發商除了網龍外，像是宇峻、傳奇都是可以參與的廠商，網龍的優勢在於很多遊戲IP，NFT是網龍可以延伸發展的機會，未來也可能會有網龍小元宇宙的出現。

網龍最新手遊《天子傳奇S》原著港漫動態典藏NFT全系列五款，精選五名人氣角色的代表性漫畫封面，動態化設計塑造無與倫比的港式魅力。在專區內提供感興趣的玩家直接於OpenSea平台瀏覽現已推出的「姬發」款，即將推出的四款也可以預先窺探。

網龍是國內首款以自有IP且遊戲已經有營運成績的NFT，對於上架後的成績，呂學森今天接受媒體訪問時指出，已經很多筆交易，目前來到2000美元。至於NFT增值性是否那麼強勁？呂學森不諱言，很多突然跑出來現有的東西，炒作成分大於實質，再加上名人加持，有些價值會被打上問號，但是仍正面看待NFT對遊戲市場的效應，NFT在遊戲裡面讓寶物變的有對價關係，雖然進來的玩家不代表喜歡這款遊戲，因為很多知名的遊戲，裡面就有很多不是傳統遊戲玩家，而是看好存在於具有商業價值的東西在裡面，這些人是為了有價值的東西進入遊戲，NFT就是讓虛擬寶物變的有價值的市場，讓遊戲可以吸引更多的人氣。

他認為，網龍有很多舊遊戲，也滋養很多知名IP，從《黃易群俠傳》、《戀愛盒子》、《武林群俠傳》、《吞食天地》，到這次的《天子傳奇S》，都是未來可以連結NFT市場，也比其它遊戲公司更具優勢，且更著重於樂趣跟價值的呈現。

至於未來的規畫，呂學森指出，以長遠來看，網龍旗下自有遊戲會朝內部小元宇宙發展出一個平台，會架構在更自由的社交跟交易，至於詳細內容現階段不便透露。

今年網龍遊戲規畫方面，預計自製研發至少有兩款手遊推出，《天子傳奇S》推出時程照預期在發展，會依行銷規畫先推事前登錄。《尋秦記》則後續推出，未來規畫還會有一款《吞食天地》系列新作，將遊戲結合NFT功能，會是一款全新遊戲推出。