新春期間，GeForce NOW雲端遊戲服務重磅出擊，將與備受玩家期待的遊戲《消逝的光芒2人與仁之戰》合作。《消逝的光芒2人與仁之戰》將於在2月4日大年初四上市，但已讓許多玩家期待數個月。

台灣大表示，喜愛這款遊戲的玩家們，只要在2月6日之前新申辦GeForce NOW「Premium 白金方案」，無論是年訂或是月訂方案，都可以登記參加抽《消逝的光芒2人與仁之戰》Steam遊戲序號，即刻享受用家中的大螢幕，置身遊戲世界的極致感官享受。

針對已經是會員的玩家，GeForce NOW雲端遊戲服務同時推出第二重加碼「送Steam錢包儲值碼」活動，所有會員只要在2月28日前上線遊玩累計超過5小時、不限遊戲，就可以登記參加抽獎，有機會獲得新台幣 500 元Steam錢包儲值碼，讓玩家過年期間有得玩又有得賺。

台灣大與NVIDIA合作研發的GeForce NOW雲端遊戲服務上線後持續成長，累積會員已超過十萬，無論是每日遊玩次數或是每月平均遊玩時間，每月皆穩定成長10～20％，更曾創下平均單月最高遊玩時數1600萬分鐘，以及玩家單人單月最高遊玩時數超過500小時的超狂紀錄。

在GeForce NOW的遊戲數也已經超過千款，包含《Apex英雄》、《電馭叛客2077》、《戰地風雲4》、《戰地風雲5》、《巫師3：狂獵》、《虹彩六號：隔離禁區》、《極地戰嚎6》等等遊戲大作，都可以在GeForce NOW上暢玩無阻。

台灣大表示，即將迎接長達9天的農曆年假期，然而疫情未見趨緩，台灣大哥大GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile(GeForce NOW)邀請玩家在放假期間，把家裡變成高端電競場域。

玩家們只要新申辦或打開家中的凱擘大寬頻A1 Box，透過電視專屬通道申請，免下載、免安裝，即刻就可以感受用家中大電視、環繞音響，和家人們一起組隊暢玩3A遊戲大作的快感，還可以隨時轉換到筆電、平板、手機上繼續玩，宅在家也不無聊。