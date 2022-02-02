韓國影集《魷魚遊戲》在全球造成轟動，播出後即引起超高討論度和爭相模仿，不僅主角李政宰和朴海秀事業再創巔峰，連帶其他演員知名度也暴增，其中飾演女主角之一的鄭好娟還擁有超模身份，先前疑似過勞忙到瘦到見骨，嚇壞眾人；暴瘦模樣曝光鄭好娟則表示要努力增重，沒想到曬出近況照發現還是瘦弱，讓網友看了相當心疼，希望她能好好休息。

鄭好娟在演出《魷魚遊戲》後，過去是國際知名模特兒的身份也被挖出，身高176公分的她從16歲就是各大精品秀場常客，東方人臉孔加上高䠷纖細的身材，讓她迅速成為國際超模；據悉，鄭好娟為了接演《魷魚遊戲》，還特地放棄紐約時裝周行程，只為專注投入首部戲劇作品。

鄭好娟去年底曬出工作美照，瘦到胸口見骨的模樣令粉絲超心疼。(圖/ 摘自鄭好娟IG)

不過，去（2021）年底鄭好娟在IG分享在美國的工作照，瘦到胸口見骨的樣子嚇壞眾人，她當時也坦言，在《魷魚遊戲》開播後她就瘦了4公斤，之後又有馬不停蹄地宣傳行程，讓原本就纖瘦的她，體重更一度跌到剩45公斤，粉絲看到照片都很不捨，希望她能增重，會健康一點。

而在隔了1個多月，昨（1）日鄭好娟上傳近況照，但無論是臉蛋、隱約露出的腰間和腳踝肉眼看都還是太瘦，身形也一樣單薄，讓網友很心疼，深怕爆紅後對她帶來只有「負面影響」，認為她太忙碌，應該休個長假，才能好好「增重」。