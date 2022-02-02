北韓官媒昨（1）日公開年度紀錄片，影片中北韓最高領導人金正恩明顯消風，當中還有一段金正恩步伐蹣跚下樓梯的影片，影片旁白解釋，金正恩為了實現百姓的夢想，身體承受巨大的痛苦，因此體態「完全枯萎」。
綜合路透社、及觀察北韓動向的「北韓新聞」（NK News）報導，北韓官媒朝鮮中央電視台（Korean Central Television）昨日播映110分鐘年度紀錄片「2021，偉大勝利的一年」（The Great Year of Victory, 2021），呈現過去一年來金正恩的各項重大成就，包括飛彈研發、建設、以及對抗新冠疫情。
紀錄片多次強調北韓去年面臨「史上最嚴重的困難及挑戰」，不過影片似乎想藉機利用外界對金正恩消瘦引發的健康問題，進一步加強對他的個人崇拜。
影片並未直接提及金正恩體態大幅消風，不過暗示為人民辛勤工作導致他出現健康問題。
其中一個片段是去（2021）年8月金正恩在雨中視察一處工地，畫面中他步履蹣跚、緩慢地一步一步走下臨時搭建的階梯，和身旁一群俐落下樓的官員及攝影師形成強烈對比。
影片旁白解釋金正恩的身體「完全枯萎」，「為了實現人民的夢想而承受巨大痛楚及擔憂，展現了他慈母的一面。」
影片中多次出現金正恩騎馬的畫面，包括在日出時分在沙灘上騎白馬、看向遠方的畫面；另一段畫面則是他與北韓人民軍總參謀長朴正天（Pak Jong Chon）等人在鄉間小路中緩慢騎馬；還有一段金正恩騎著白馬全力衝刺的畫面，這段影片長達10秒，後續畫面再切換成他與妻子李雪主、妹妹金與正等人快馬加鞭的畫面。
「北韓新聞」指出，金正恩去年鮮少公開露面，顯然他經常利用這些時間去騎馬。
除了體態消風、騎白馬，影片也首度呈現金正恩召開政治局會議的畫面，高官人手一本封面印有金正恩頭像的精裝書，以及另一場會議上金正恩討論糧食危機問題，影片也首次曝光北韓80樓摩天大樓的完工外觀。
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