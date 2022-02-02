北韓官媒公布年度紀錄片「2021，偉大勝利的一年」（The Great Year of Victory, 2021）。

北韓官媒昨（1）日公開年度紀錄片，影片中北韓最高領導人金正恩明顯消風，當中還有一段金正恩步伐蹣跚下樓梯的影片，影片旁白解釋，金正恩為了實現百姓的夢想，身體承受巨大的痛苦，因此體態「完全枯萎」。

綜合路透社、及觀察北韓動向的「北韓新聞」（NK News）報導，北韓官媒朝鮮中央電視台（Korean Central Television）昨日播映110分鐘年度紀錄片「2021，偉大勝利的一年」（The Great Year of Victory, 2021），呈現過去一年來金正恩的各項重大成就，包括飛彈研發、建設、以及對抗新冠疫情。

BREAKING: North Korean TV appeared to address Kim Jong Un's health in a new film Tuesday, saying his body "withered away" as he "suffered" in 2021 and showing him struggling down stairs.



The film emphasized national success in the face of"hardships." https://t.co/GJPsqU62Mv — NK NEWS (@nknewsorg) February 1, 2022

紀錄片多次強調北韓去年面臨「史上最嚴重的困難及挑戰」，不過影片似乎想藉機利用外界對金正恩消瘦引發的健康問題，進一步加強對他的個人崇拜。

影片並未直接提及金正恩體態大幅消風，不過暗示為人民辛勤工作導致他出現健康問題。

北韓播映年度紀錄片「2021，偉大勝利的一年」（The Great Year of Victory, 2021），影片中有一段金正恩蹣跚下階梯的畫面。（約1:15處）

其中一個片段是去（2021）年8月金正恩在雨中視察一處工地，畫面中他步履蹣跚、緩慢地一步一步走下臨時搭建的階梯，和身旁一群俐落下樓的官員及攝影師形成強烈對比。

影片旁白解釋金正恩的身體「完全枯萎」，「為了實現人民的夢想而承受巨大痛楚及擔憂，展現了他慈母的一面。」

影片中多次出現金正恩騎馬的畫面，包括在日出時分在沙灘上騎白馬、看向遠方的畫面；另一段畫面則是他與北韓人民軍總參謀長朴正天（Pak Jong Chon）等人在鄉間小路中緩慢騎馬；還有一段金正恩騎著白馬全力衝刺的畫面，這段影片長達10秒，後續畫面再切換成他與妻子李雪主、妹妹金與正等人快馬加鞭的畫面。

The film concluded with a scene of Kim riding a horse again at one of his mansions alone then with his wife Ri Sol Ju, sister Kim Yo Jong and others at Mount Paektu in summer, hard to tell if 2021 or previous year. pic.twitter.com/Oi8j5OX4yt — Colin Zwirko (@ColinZwirko) February 1, 2022

「北韓新聞」指出，金正恩去年鮮少公開露面，顯然他經常利用這些時間去騎馬。

除了體態消風、騎白馬，影片也首度呈現金正恩召開政治局會議的畫面，高官人手一本封面印有金正恩頭像的精裝書，以及另一場會議上金正恩討論糧食危機問題，影片也首次曝光北韓80樓摩天大樓的完工外觀。